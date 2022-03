पटना: एक कहावत है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार के आगे जीत होती है. यह कहावत पटना के एक युवक पर सटीक बैठ रही है. राजधानी पटना के रहने वाले अरुण कुमार को अपने जीवन में कई असफलताएं मिलीं. इसके बाद उन्होंने लेखक बनने की ठानी. उनकी पुस्तक 'वीरा की शपथ' का पहला संस्करण बाजार में आया है. दरअसल, पटना के रहने वाले अरुण कुमार महज 12वीं पास हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए घर छोड़कर 7 साल पहले मुंबई चले गए थे. हालांकि सबके सपने साकार नहीं होते. ठीक उसी प्रकार अरुण फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने अपने जीवन घटित घटनाओं के साथ-साथ अन्य कई मुद्दों पर किताब लिखी.

अरुण कुमार अपनी पत्नी नियति के साथ बंजारे की तरह पटना के चौक चौराहों पर खुद की लिखी हुई किताब खड़े होकर दिन भर बेचते (author Arun selling book on Patna streets) हैं. लेखक अरुण कुमार और उनकी पत्नी पटना के सड़कों पर 8 से 10 घंटे खड़े होकर अपने हाथों में पोस्टर लेकर किताब को बेचते (Arun selling book on Patna streets with wife) नजर आ रहे हैं. उस पोस्टर में लिखा हुआ है मैं नया लेखक हूं और पटना से सपोर्ट चाहिए. पटना यूनिवर्सिटी के पास पति-पत्नी एक टेबल लगाकर किताबें बेचते हैं. वहां से गुजरने वाले युवक और युवती एक बार रुक कर उनकी किताब देख भी रहे हैं और खरीद भी रहे हैं. खास बात यह है कि सिर्फ एक टेबल है जिस पर कुछ किताबें रखी हुई है. बैठने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है. 8 से 10 घंटे खड़े होकर वे किताब बेचते हैं.



दरअसल, पुस्तक की शुरुआत में ही एक दोहा लिखा लिखा है जो मंत्रमुग्ध कर रहा है. किताब का नाम है 'वीरा की शपथ'. ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान लेखक अरुण कुमार ने बताया कि यह उपन्यास 5 फरवरी को दिल्ली में लांच की थी. इसके बाद वह पटना आए और कई पब्लिशरों से किताब छापने के साथ-साथ उसको प्रमोट करने की भी गुजारिश की परंतु कोई राजी नहीं हुआ. इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की लिखी हुई किताब को सड़क पर खड़े होकर बेचने का निर्णय लिया.

लेखक अरुण कुमार ने बताया कि अब तक करीबन 900 किताबों की बिक्री हो चुकी है. जब हमने उनसे पूछा कि दिन भर आप हाथ में पोस्टर लेकर और खड़े होकर किताब बेचते हैं. आपको तकलीफ नहीं होती, उन्होंने कहा कि असफलता से बड़ा कोई दर्द नहीं होता है. पटना यूनिवर्सिटी के सड़क के किनारे बेच रहे लेखक अपनी किताब के जरिये यह बताने की कोशिश कर रहे है कि कर्मठ कभी बहाने नहीं बनाते हैं. इसके अलावा अमेजॉन पर भी उनकी यह किताब उपलब्ध है. वहां से भी लोग खरीदारी कर रहे हैं.

लेखक अरुण कुमार बताते हैं कि प्रेम और असफलता जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा होती है. प्रेम जो हमारे साथ खड़ी है, उनकी पत्नी. उन्होंने बताया कि साल 2011 में वह घर छोड़कर अभिनेता बनने के लिए मुंबई गए थे और फेल होने के बाद उनकी पत्नी ने उन्हें शायर-लेखक बनने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद आज वह कामयाब हुए और अपनी किताब लिखी है.

उन्होंने कहा कि कभी जीवन में मैंने लेखक बनने के बारे में सोचा नहीं था. मैं मैथ और साइंस का स्टूडेंट था परंतु पत्नी के प्रेरित करने के बाद मैंने कुछ लिखना शुरू किया. आज मेरी किताब लोगों को, युवाओं को पसंद आ रही है. यह कोई पहला या अंतिम संस्करण नहीं है. हर साल इसके संस्करण में बढ़ोतरी होगी. इस किताब की विशेषता यह है कि इसमें जो कहानी उन्होंने लिखी है, वह नियति, प्रेरणा, संघर्ष और प्रेम के आसपास घूमती है. इस किताब में शायरी, गजल, दोहे, रोमांस सबका मिश्रण है. इस वजह से युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग लोग भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

कहा जाता है कि पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है. लेखक अरुण कुमार भी इसमें अपनी पत्नी का बहुत योगदान मानते हैं. उनकी पत्नी ने इस किताब को लिखने के लिए प्रेरित किया. आज वे धीरे-धीरे कामयाब हो रहे हैं और उम्मीद है कि भविष्य में बहुत कामयाब होंगे. अरुण कुमार की पत्नी नियति ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के बारे में बताया कि मैंने अपनी लाइफ में कई तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं. ऐसा भी समय था जब मेरे पति अरुण सफलता हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. तब हमने सिर्फ खिचड़ी और मैगी खाकर कई रातें गुजारी हैं. अरुण और नियति की लव मैरिज है. उनका कहना है कि वह जब स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके परिवार का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है.

उनकी पत्नी नियति ने कहा कि हमें पटना वासियों ने जितना ज्यादा प्यार दिया है, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी. मात्र कुछ दिनों के अंदर ही हमने अपनी 900 किताबें बेची हैं. इसका अगला संस्करण जल्द ही लाया जायेगा. इस किताब का नाम 'वीरा की शपथ' का मकसद है कि वह हर व्यक्ति वीरा है जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है. पहले जो परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती थी, अब वैसी स्थिति नहीं हैं. प्रतिदिन 70 से 80 किताबें बिक रही हैं.

