पटना: राजधानी पटना से बिहटा में (Crime in Patna) पारिवारिक कलह में पति- पत्नी के बीच मारपीट (Fight Between Husband and Wife in Bihta) में पत्नी ने पति पर धारधार हथियार से हमला कर दिया. हमले में पति की मौत हो गई. घटना के बाद पत्नी मौके से फरार बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दरअसल, राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना के बिहटा देवी स्थान के नजदीक शुक्रवार की शाम रेलवे ओवरब्रिज पुल के नीचे नट गुलगुलिया की हत्या पारिवारिक कलह में करने का मामला सामने आया है. हत्या के बाद सभी लोग घटनास्थल से फरार हो गए. इधर घटना की सूचना मिलने के बाद भी बिहटा पुलिस लगभग एक घंटे के बाद घटनास्थल पर पहुंची जिसके कारण सभी आरोपी मौके से फरार होने में सफल हो गए.

मिली जानकारी के मुताबिक मृतक युवक अपने परिवार के साथ कई दिनों से बिहटा के देवी स्थान के समीप रेलवे ओवरब्रिज पुल के नीचे झोपड़ीनुमा घर में रहता था. कुछ दिनों से पत्नी-पति के बीच में कुछ बात को लेकर अनबन हो रही थी. शुक्रवार को दोनों के बीच में जमकर मारपीट हुई.

मारपीट में पत्नी ने धारदार हथियार से अपने पति पर हमला कर दिया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास इलाके में सनसनी फैल गयी.

वहीं, बिहटा थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि एक युवक की मौत की सूचना बिहटा देवी स्थान मंदिर के पास से मिली. जिसके बाद गश्ती पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. हालांकि, आरोपी मौके से फरार हो गए थे. शव को कब्जे में ले लिया गया है.

'मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है. हत्या किन कारणों के से की गई है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. ये सभी लोग बाहर के है जो कई दिनों से ओवरब्रिज के नीचे रहते थे.' - प्रमोद कुमार, बिहटा थानाध्यक्ष

