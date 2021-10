पटना: लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व (Great Festival of Folk Faith Chhath Festival) को लेकर लगातार गंगा घाटों की साफ-सफाई (Cleanliness of Ganga Ghats in Patna) की जा रही है. घाट बनाने की तैयारी में जिला प्रशासन (Patna District Administration) लगा हुआ है. मुख्यमंत्री (CM) से लेकर आला अधिकारी तक गंगा घाट का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से गंगा (Ganga) के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही थी लेकिन बुधवार से गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही थी और गंगा का जलस्तर फिर से लगभग 2 से 3 फीट बढ़ गया था लेकिन बुधवार से गंगा के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज होने लगी है. बुधवार को गंगा का जलस्तर 47.60 सेंटीमीटर दर्ज किया गया था वही बृहस्पतिवार को गंगा का जलस्तर 47.46 सेंटीमीटर दर्ज किया गया है जो घटते जलस्तर को दर्शाता है.

स्थानीय करण कुमार ने कहा कि- 'गंगा का जलस्तर अब काफी कम होने लगा है. कुछ दिन पहले गंगा के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई थी लेकिन अब गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है. कहीं न कहीं लोक आस्था का पर्व छठ पूजा में भी अब श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी और जिला प्रशासन को भी घाटों को बनाने में आसानी होगी.'

