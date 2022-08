दानापुर: राजधानी पटना के दानापुर में पिछले दो दिनों से लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोत्तरी हो (water level of Ganga is increasing continuously) रही है. जिससे दियारे के लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है. सोमवार से गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से एक इंच नीचे बह रहा है. दियारे के निचले और तटवर्तीय इलाका जलमग्न हो गया है. सैकड़ों बीघे में लगी फसल डूब गई है. जिसके कारण किसान परेशान नजर आ रहे है. दियारे के छह पंचायतों के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे चुके है. बाढ़ प्रभावित लोगों की शिकायत है कि उन लोगों के बीच अभी तक प्रशासन स्तर पर कोई राहत, बचाव कार्य शुरू नहीं किया गया है.

गंगा का जलस्तर 166.90 फुट दर्ज: बाढ़ नियंत्रण केंद्र के अनुसार दानापुर में गंगा खतरे के निशान से एक इंच नीचे बह रही है. सोमवार को शाम में देवनानाला पर गंगा का जलस्तर 166.90 फुट रिकॉर्ड दर्ज किया (water level of the Ganga was recorded at 166.90 feet) गया. बाढ़ के पानी से घिरे दियारे के गंगहरा, हेतनपुर, पतलापुर, कासीमचक, पुरानी पानापुर, मानस और अकिलपुर पंचायतों के दर्जनों गांव में अब तक प्रशासन स्तर पर राहत की कार्य शुरू नही की गई है.

मनमाने भाड़े मांग रहे नाविक: दियारे के लोगों ने बताया कि सड़कों पर दो-ढ़ाई फुट बाढ़ का पानी बह रहा है और खेतों में तीन-चार फुट पानी बह रहा है. इससे मक्के और हरी सब्जियों के फसल डूब गए हैं. बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि नाविक मनमाने भाड़े मांग रहे है. इससे लोगों को पलायन में परेशानी हो रही है. बाढ़ के पानी में मचान बनाकर पूरे परिवार के साथ रातजगा कर रहे है.

बचाव और राहत कार्य चलाने की मांग: कनीय अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि गंगा के जलस्तर में धीरे-धीरे वृद्धि हो ( water level of Ganga is rising slowly) रही है. उन्होंने बताया कि इलाहाबाद गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है. जबकि बनारस व बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर में वृद्धि हो रहा है. जिससे गंगा जलस्तर और वृद्धि होने की संभावना है. इंद्रपुरी में सोनी नदी का जलस्तर में वृद्धि हो रहा है. अकिलपुर पंचायत के मुखिया मिनता देवी, राजद नेता वकील राय, भाजपा नेता डा जय किशोर सिंह गौतम और समाज सेवी रामभजन सिंह यादव ने सीएम और आपदा प्रबंधन मंत्री समेत अधिकारी से सरकारी स्तर पर नाव परिचालन के साथ बचाव और राहत कार्य चलाने की मांग की है.

"संभावित बाढ़ को देखते हुए प्रशासन सजग है. अभी तक जिला प्रशासन की ओर से सरकारी स्तर पर नाव परिचालन करने की आदेश नही आया है "-अमृत राज बंधु, सीओ दानापुर

