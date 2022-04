पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative Council Election) को लेकर सोमवार को सभी जिलों में शांतिपूर्ण (Bihar MLC Election In Many District Of Bihar) मतदान हुआ. विधान परिषद के 24 स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग के लिए राज्य में 534 बूथ बनाये गए थे. इस दौरान 185 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया है. 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए 1.34 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किया. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया.

दरभंगा: बगावती तेवर की वजह से हाल ही में एनडीए और नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए. वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने गृह जिले दरभंगा के बिरौल प्रखंड मतदान केंद्र पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान किया. मुकेश सहनी ने वोट देने के बाद बड़ी साफगोई से इसका खुलासा भी कर दिया कि उन्होंने अपना वोट किसे दिया है. उन्होंने पहली वरीयता का वोट अपनी पार्टी के प्रत्याशी बैद्यनाथ सहनी को दिया है, जबकि दूसरी वरीयता का वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनके सात उम्मीदवार खड़े हैं. उन्हें उम्मीद है कि स्थानीय प्रतिनिधि उन्हें जीत दिलाएंगे.

24 सीट, 187 उम्मीदवार : मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए. निर्वाचन आयोग के मुताबिक तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत जिला पुलिस बल व अर्धसैनिक बलों की कंपनियों के सशस्त्र जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए. निर्वाचन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग पुलिस टीम एवं मजिस्ट्रेट भी तैनात हैं. विधान परिषद की 24 सीट पर हो रहे इस चुनाव के लिए कुल 187 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं.

विधान परिषद चुनाव के लिए 1.34 लाख मतदाता : 24 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव के लिए 1.34 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. विधानपरिषद के चुनाव के लिए मतदाता के रूप में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य अपने मत का उपयोग कर रहे हैं.

