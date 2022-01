पटना-लखनऊ : आखिरकार बिहार की दोस्ती उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं चल पाई. मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है. (VIP will contest many seats in UP Assembly Election) पार्टी की तरफ से मंगलवार देर शाम तक पहले व दूसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित करने की बात कही गई है.

वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा कि जल्द ही यह सूची सार्वजनिक की जाएगी. इन 165 सीटों में पूर्वांचल के साथ बुंदेलखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें भी शामिल हैं. गौरतलब है कि विकासशील इंसान पार्टी बिहार में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में सत्ता में बैठी हुई है. मुकेश सहनी वहां मंत्री पद भी संभाल रहे हैं. पार्टी की तरफ से पहली बार अपने प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी की जा रही है. प्रत्याशियों को चुनाव में उतारने से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के कई प्रयास किए गए.

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) मूल रूप से निषाद वर्ग के मुद्दों को लेकर चल रही है. पार्टी का दावा है कि आजादी के बाद पहली बार यूपी में निषाद समाज के आरक्षण के नाम पर विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है. पार्टी का मुख्य लक्ष्य निषाद समाज को एससी-एसटी में आरक्षण दिलाना है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का कहना है-

'पिछले 70 वर्षों से निषाद समाज के साथ यही हो रहा है. आखिर कब हम शोषित होते रहेंगे? लेकिन अब और नहीं. हमारे समाज में सबसे अधिक गरीबी है. इसलिए एससी-एसटी में आरक्षण लेना हमारा अधिकार है. इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे.'



भाजपा से थी बड़ी उम्मीद

विकासशील इंसान पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से काफी उम्मीदें थी. कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह दोनों पार्टियां बिहार में सत्ता में हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश में दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगी. हालांकि बिहार की दोस्ती उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाई.

