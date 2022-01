पटना: बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के दलों में तल्खी बढ़ती जा रहा है. खासकर जदयू और भाजपा में रार (Clash between JDU and BJP) ठन गयी है. दोनों ओर से ताबड़तोड़ बयानबाजी हो रही है. इसी बीच एनडीए गठबंधन में शामिल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के एक बयान (Mukesh Sahni Statement on Tejashwi Yadav) से बिहार की राजनीति को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है. बात यह है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को छोटा कहा है. साथ ही छोटे भाई को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खिचड़ी पकेगी तो सभी लोग खायेंगे. खेला होगा तो खेलेंगे, जो भी खेल हो. समय आयेगा तो देखिये न क्या होता है.

इधर, बिहार सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी पटना में हैं. पटना में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि 165 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और सभी चरणों के लिए टिकट का बंटवारा शुरू कर दिया है. बहुत जल्द ही 165 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को टिकट मिल जाएगा. पूरी मजबूती के साथ निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के मुद्दे को लेकर हम मैदान में उतरेंगे. उन्हें इस चुनाव में जीत मिलने की पूरी उम्मीद है. साथ ही उन्होंने बिहार की राजनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं. हम आशीर्वाद देते हैं कि वे आगे बढ़ें. जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार में खेला होगा, राजद के लोग कह रहे हैं. सहनी ने कहा कि समय आएगा तो देखा जाएगा. साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी चेतावनी देते हुए कहा कि निषाद समाज को लेकर जिस तरह से उसके कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यह गलत है.

उन्होंने कहा कि हम भाजपा के बड़े नेताओं को साफ-साफ कह रहे हैं वे हस्तक्षेप करें नहीं तो जिस तरह से भाजपा के नेता निषाद समाज को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, इससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है. इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना होगा. कुल मिलाकर जिस तरह का बयान मुकेश सहनी दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि जदयू की तरह ही वीआईपी भी काफी नाराज दिख रही है. अब मुकेश सहनी तेजस्वी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ वे शराबबंदी कानून को लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं.

