पटना: पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में लगने वाले सब्जी मंडी दुकानदारों ने इलाके के पूर्व पार्षद पर रंगदारी वसूलने का आराेप लगाया (former councilor demanding extortion in Patna). इसकाे लेकर दुकानदारों ने हंगामा किया (Uproar of vendors in Patrakar Nagar). आरोप के अनुसार इलाके के पूर्व पार्षद कार्यकाल खत्म होने के बाद फल मंडी के प्रत्येक ठेले से 180 रु वसूलते हैं.

रंगदारी नहीं देने पर मारपीट करते हैं. पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 44 फल मंडी का मामला है. हंगामे की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची. पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया. स्थानीय सब्जी और फल दुकानदार लगातार पूर्व पार्षद पर रंगदारी वसूलने का आराेप लगा रहे थे. स्थानीय फल और सब्जी दुकानदारों ने बताया कि रंगदारी नहीं देने पर पार्षद बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देते हैं.

