पटना: द कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files) फिल्म को लेकर देश में राजनीति खूब हो रही है. इसी बीच बिहार में विधायकों को यह फिल्म दिखाने की व्यवस्था की गई है. बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से विधायकों को कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए टिकट (Bihar MLAs to watch The Kashmir Files) दिए गए, लेकिन विपक्षी विधायकों ने सरकार की पहल का विरोध शुरू कर दिया और जमकर हंगामा किया.





सदन के अंदर विपक्ष का हंगामा: देशभर में कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा है. बिहार में भी कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है. विधानसभा में भी तमाम विधायकों को फिल्म देखने के लिए टिकट दिए गए, लेकिन विपक्ष ने हंगामा (Uproar in Bihar assembly over Film The Kashmir Files) शुरू कर दिया. सरकार की ओर से पूर्व विधायकों को फिल्म की टिकट दी गई, ताकि वह फिल्म का आनंद उठा सकें. सरकार के कदम से विपक्ष नाराज दिखे और हंगामा किया. राजद और वाम दलों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और फिल्म पर रोक लगाने की मांग की.

''सरकार की तरफ से द कश्मीर फाइल्स की टिकट बांटी जा रही थी, जो घोर आपत्तिजनक है. फिल्म में एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत परोसा गया है. नफरत परोसने की किसी भी साजिश के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन है. कश्मीर फाइल्स के जरिए देश को बांटने की साजिश चल रही है. हम फिल्म के प्रकाशन का विरोध करते हैं और समर्थकों से भी अनुरोध करेंगे कि लोग फिल्म ना देखें.''- चंद्रशेखर सिंह, राजद विधायक

''कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर पूरे देश में मुसलमानों को निशाने पर लाने की जो साजिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. नीतीश कुमार की रहनुमाई में बिहार में भी सांप्रदायिक दंगे फैलाना चाहते हैं. विधायकों को फिल्म का टिकट दिया जा रहा है. हम सरकार के फैसले का विरोध करते हैं. केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार नफरत की राजनीति कर रही है. हम सरकार के फैसले का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि फिल्म पर बिहार में रोक लगे.''- महबूब आलम, विधायक, भाकपा माले

''कश्मीर फाइल्स फिल्म कांग्रेस ने जो तुष्टिकरण किया है, उसका जीता जागता उदाहरण है. यही कांग्रेसी कहते थे हम दो और हमारे दो आज वो कहां है, दो पर ही सिमट गए हैं. विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति करती है, फिल्म में हकीकत दिखाई गई है. विपक्ष के लोगों को फिल्म देखना चाहिए और उसके बाद विरोध करना चाहिए.''- प्रमोद कुमार, मंत्री, बिहार सरकार

बिहार के विधायक देखेंगे फिल्म: बता दें कि एक पक्ष जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स का हिमायती है तो दूसरा पक्ष इसे दो समुदायों में विभेद उत्पन्न करने वाला बताते हुए इसका विरोध कर रहा है. हालांकि इसी विवाद के बीच इस फिल्म ने भारी सफलता हासिल की है. आर्थिक रूप से भी यह फिल्म जबरदस्त सफल हुई है. कई राज्यों ने इसे टैक्स फ्री कर दिया है. समूह में लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं. अब बिहार के विधायक भी 'द कश्मीर फाइल्स' (Bihar MLAs to watch The Kashmir Files) फिल्म देखेंगे. बिहार सरकार ने इसकी व्यवस्था मोना सिनेमा हॉल में की है.

