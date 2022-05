पटना: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए चुनाव (Elections for five Rajya Sabha seats in Bihar) होने हैं. इसके लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. हालांकि किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है लेकिन जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह (Union Minister RCP Singh) की उम्मीदवारी को लेकर काफी अटकलें लगायी जा रही है. उनके नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है. आरसीपी सिंह पिछले कुछ दिनों से पटना में ही थे और लोगों से मिलजुल रहे थे. इसी बीच आज वे पटना से दिल्ली रवाना (RCP Singh leaves for Delhi) हो गये. एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया कर्मियों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया. हाथ जोड़ते हुए आगे निकल गये.

4 दिनों से पटना में जमे थे: केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह से पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने उनकी राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा लेकिन वे इससे बचते नजर आए. उन्होंने हाथ जोड़कर सवालों का जवाब देने से मना कर दिया. आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर अभी भी संसय बना हुआ है. इसी बीच आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो गए है. अभी भी जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारी को लेकर कोई घोषणा नही की गयी है. आरसीपी सिंह लगातार 4 दिनों से पटना में जमे थे. इस बीच जदयू की बैठक भी हुई. सभी नेताओं ने मुख्यमंत्री को राज्यसभा प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया है. मुख्यमंत्री ने अभी तक नाम को लेकर कोई घोषणा नहीं की है. इसी बीच आज आरसीपी सिंह दिल्ली रवाना हो गए हैं.

इधर इन तमाम अटकलों के बीच बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह ने दावा किया है कि नीतीश सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार बिहार में विकास के काम हो रहे हैं. कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट (Leshi Singh claims NDA united) है. उन्होंने कहा कि जो लोग यह बात कर रहे हैं कि एनडीए में अंतर्विरोध है, वह गलत दावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष मनगढ़ंत बातें कर रहा है. जनता ने एनडीए को सरकार चलाने के लिए बहुमत दिया है.

