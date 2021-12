पटना: भारतमाला परियोजना में बिहार को नया तोहफा (New gift to Bihar in Bharatmala project) मिला है. पटना (एम्स) के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-139 से प्रारंभ होकर बाकरपुर, मानिकपुर-साहेबगंज-अरेराज को जोड़ते हुए बेतिया के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-727 तक जाने वाली सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल कर इसे नये राष्ट्रीय राजमार्ग-139डब्ल्यू के रूप में घोषित कर दिया गया है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Union Minister Nitin Gadkari) ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस राजमार्ग के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके अलावा पटना-साहेबगंज खंड के दीघा से शीतलपुर मार्ग पर गंगा नदी पर 5 किमी लंबे पुल के निर्माण को मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई है.

यहां बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार पहले से ही बाकरपुर से मानिकपुर, मानिकपुर से साहेबगंज, साहेबगंज से अरेराज तक फोर लेन के लिए जमीन अधिग्रहण कार्य कर रही है. नया नेशनल हाईवे पटना से बेतिया वाया बाकरपुर, मानिकपुर, साहेबगंज, केसरिया, अरेराज से होकर गुजरेगा.

इस प्रस्तावित नए हाईवे के तैयार हो जाने से पटना से बेतिया की दूसरी महज 200 किमी रह जाएगी. इस दूरी को सिर्फ ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा. इस मार्ग के फोर लेन चौड़ीकरण हो जाने से पटना से बेतिया के रास्ते बाल्मिकी नगर तक का सफर काफी आसान हो जाएगा.

