पटना: बिहार के दौरे पर एक बार फिर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आ रहे हैं. सारण में एक बार फिर अमित शाह का दौरा होने जा (Union Home Minister Amit Shah will come to Saran) रहा है. 11 अक्टूबर को वो सारण जिला के दौरे पर रहेंगे. जेपी की जयंती के मौके पर सिताब दियारा में आयोजित कार्यक्रम में 11 बजे शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर तीन बजे अमनौर पोखरा पर सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करेंगे. इस बात की जानकारी बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रुडी ने दी है.

11 अक्टूबर सारण आएंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह : गौरतलब है कि कि बीते 23 और 24 सितंबर को दो दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) सीमांचल पहुंचे थे. पूर्णिया में जनभावना रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने महागठबंधन की सरकार पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि नीतीश बीजेपी की पीठ में छूरा घोंपकर लालू की गोद में जा बैठे हैं. इसके बाद महागठबंधन ने भी अमित शाह की रैली के जवाब में सीमांचल में रैली करने का एलान किया था. अब जब एक बार फिर अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं.

अमित शाह पूर्णिया में महागठबंधन पर बोला था हमला : बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह ने पूर्णिया में आयोजित एक जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद पर जमकर सियासी हमला बोला. उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए से बाहर होने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गठबंधनों से स्वार्थ, सत्ता की कुटील राजनीति से प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता (How Nitish Become PM Says Amit Shah). विकास का काम करने, अपनी विचारधारा पर समर्पित रहने और देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर ही प्रधानमंत्री बना जा सकता है.