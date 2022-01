पटना: राजधानी पटना में कोरोना संक्रमित (Corona Infected in Patna) मरीजों के आंकड़ों के साथ-साथ अब मरीजों की जान भी जा रही है. पटना एम्स में कोरोना से दो मरीजों की मौत (Two patient died due to Corona in Patna AIIMS) हो गयी.

बताया जाता है कि पटना एम्स में 24 घंटे में पटना सिटी के दीदारगंज स्थित बंका घाट निवासी 26 वर्षीय गनीता देवी और दूसरी मौत बांका निवासी 85 साल की सीता देवी की हुई है. बताया जा रहा है कि गनीता देवी और सीता देवी की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने पटना एम्स में भर्ती कराया था. आरटीपीसीआर जांच में दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी.

बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य में पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन राज्य में मिलने वाले नए मरीजों की संख्या में कमी नहीं आई है. राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2379 कोरोना के नये संक्रमित पाये गये हैं, जिसमें पटना जिले के 1407 संक्रमित हैं. नए संक्रमितों की संख्या बढ़ने के बाद सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 5785 तक पहुंच गई. राज्य में बुधवार को 1659 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी.

राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 2379 नए मरीजों की पुष्टि हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक 1407 नये संक्रमित पटना जिले में मिले हैं.

पिछले 24 घंटे के दौरान 2 कोरोना संक्रमितों की मौत भी हुई है जबकि 289 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं. विभाग के मुताबिक अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं. राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या 5785 तक पहुंच गई है तथा रिकवरी रेट 97.56 प्रतिशत हो गया है. पिछले 24 घंटे के दौरान पटना जिले में 1407 नये संक्रमित पाये गये हैं, जिससे पटना में सक्रिय मरीजों की संख्या 3712 पहुंच गई है.

राज्य के अन्य जिलों में गया जिले में 177, मुजफ्फरपुर में 137, भागलपुर तथा किशनगंज में 27-27, बेगूसराय में 71, भोजपुर और दरभंगा में 24-24, जहानाबाद में 23, मधुबनी में 36, नालंदा में 25, समस्तीपुर में 31, सारण में 52 और वैशाली में 35 नये संक्रमित पाये गये हैं. इसके अलावा अन्य राज्य के 25 लोग भी संक्रमित हुए हैं. राज्य में पिछले 24 घंटे में 1 लाख 73 हजार 745 नमूनों की जांच की गयी है.

