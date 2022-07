पटना (सिटी): राजधानी पटना में एक ऑटो पर विशालकाय पेड़ गिर (A Tree Fell On Auto In Patna) गया. नदी थाना क्षेत्र के जेठूली स्टेट हाई-वे के पास तेज आंधी और बारिश के कारण विशाल पेड़ और हाईटेंशन का तार टूट कर यात्री सवार ऑटो पर जा गिरा. जिससे ड्राइवर और एक यात्री गम्भीर रूप से घायल (Auto Driver And One Passenger Injured In Patna) हो गए. जैसे ही पेड़ और हाईटेंशन का तार ऑटो पर गिरा तभी एक जबरदस्त आवाज हुई. स्थानीय लोगों ने भी यह आवाज सुनी.

ये भी पढ़ें- पटना: समाज कल्याण विभाग की बिल्डिंग पर गिरा अशोक का विशाल पेड़, कोई हताहत नहीं

'आंधी आने के कारण ये पेड़ गिर गया. ऑटो में बहुत लोग सवाल थे, ज्यादा कुछ क्षति नहीं है. ड्राइवर चोटिल है, दो लोग घायल हैं. तीन महिलाएं सुरक्षित निकल गईं. एक ड्राइवर और एक लोग घायल हैं. ज्यादा हानि नहीं हुई, पेड़ गिरने से बिजली का तार टूट गया.' - राहुल यादव, स्थानीय

ऑटो पर गिरा विशालकाय पेड़ : हादसे के बाद पूरी तरह से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोग पेड़ को ऑटो से हटाया तो देखा कि उसमें ऑटो ड्राइवर बुरी तरह घायल पड़ा है. स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए ड्राइवर और यात्री को निजी नर्सिंग में भर्ती करया है. जहां उन लोगों का इलाज चल रहा है. जैसे ही ऑटो पर पेड़ गिरा, उसमें सवार लोगों की चीख-पुकार मच गई. लोग ऑटो से कूदकर भागन लगे. हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है.