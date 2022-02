पटना: बिहार ने कोरोना की तीसरी लहर (third wave of corona in bihar) पर काबू पा लिया है. कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार सरकार की सख्ती का असर देखने को मिलने लगा है. अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से घटने लगी है. राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या 2450 रह गई है.

बिहार में ओमिक्रोन का खतरा कम होता दिख रहा है. राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या घटने लगी है. यह आंकड़ा 300 के नीचे पहुंच गया है. पटना में भी संक्रमण काबू में है. 24 घंटे में पहली बार 50 से कम 44 संक्रमित मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य के तीन जिलों में 24 घंटे के दौरान एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है. 19 जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 5 से भी कम मिले हैं.

बताया जाता है कि खगड़िया, किशनगंज और शिवहर में संक्रमण पूरी तरह काबू में है. 24 घंटे के दौरान तीनों जिले में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है. इसके अलावा अररिया, अरवल, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद में सिर्फ एक संक्रमित मरीज मिला है. 24 घंटे में पटना में 44, मधेपुरा में 32, सहरसा में 21, गोपालगंज में 20 और समस्तीपुर में 14 संक्रमित मरीज मिले हैं. राज्य का रिकवरी रेट बढ़ कर 98.22% हो गया है. 24 घंटे में 761 मरीज स्वस्थ हुए हैं.

