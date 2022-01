पटना (सिटी): नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तीन कोरोना मरीजों की मौत (Three Corona Patients Died in NMCH) हो गई. इन तीनों की मौत कोविड के संक्रमण के कारण हुई है. और, ये तीनों मरीज दो दिन पूर्व ही इस अस्पताल में भर्ती हुए थे. जंहा, आज इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- VIDEO: बेतिया में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हमला, लाठीचार्ज के बाद भागे उपद्रवी

इस बात की जानकारी देते हुए कोरोना नोडल पदधिकारी डॉ मुकुल कुमार ने कहा कि तीसरी लहर में एका-एक कोरोना का संक्रमण बढ़ा है. लेकिन, ये तीनों की मौत कोरोना के अलावे बहुत रोग से ग्रसित थे. जिनका, आज इलाज के दौरान मौत हो गई.

नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मातृ शिशु हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोविड से ग्रसित तीन मरीज की मौत हो गई. कोरोना नोडल पदाधिकारी डॉ मुकुल ने पुष्टि की है.

बिहार में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर तेजी से बढ़ रही है. मंगलवार को कोरोना संक्रमित 5 लोगों की मौत (Five People Dead From Corona In Bihar) हो गई. ये सभी लोग पहले से किसी ना किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे. अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,111 हो गई है.

वहीं, प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बीते 24 घंटे में 5908 कोरोना के मरीज मिले है. अब कुल एक्टिव मरिजों की संख्या बढ़कर 25,051 हो गई है. वहीं अकेले पटना में 2529 संक्रमितों की पहचान हुई है. पटना में मिलने वाले मरीजों में 86 फॉलोअप केस हैं.

2529 मरीजों में 310 लोगों ने जांच पटना में कराई लेकिन वे पटना के बाहर के हैं. ऐसे में केवल पटना की बात करें तो 2136 मरीज मिले हैं. स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में काम कर रहा है. रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक सख्ती बढ़ा दी गई है. बाहर से आने वाले मरीजों की भी सघन जांच की जा रही है. बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर में बड़ी तादाद में बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें- JDU ने बीजेपी को दिया 'अल्टीमेटम', त्यागी ने कहा, 'जल्द हो सीट बंटवारा, नहीं तो अकेले लड़ेंगे चुनाव'

ये भी पढ़ें- बिहार के विकास की रफ्तार पर लगा BREAK, केंद्रीय योजनाओं में मोदी सरकार ने घटाई राशि

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP