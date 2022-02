पटना: इन दिनों राजधानी पटना में चोरी की घटनाओं में (Crime In Patna) काफी वृद्धि हो रही है. इसी कड़ी में फुलवारीशरीफ के महत्वाना मोहल्ले में स्थित हुसैन मार्केट के कपड़े की दुकान में लगे चार सीसीटीवी कैमरों (Theft of CCTV Cameras In Patna) की चोरी का मामला सामने आया है. इस चोरी की घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कैमरा चुराने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया है और सभी कैमरों को बरामद भी कर लिया है.

बता दें कि, मंगलवार की रात को कपड़े की दुकान के आसपास लगे 4 सीसीटीवी कैमरे को एक चोर ने चुरा लिया था. ये चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नया टोला के बैतूल करीम मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद निशान को मामले में गिरफ्तार कर लिया. थाने की हाजत में बंद चोर मोहम्मद निशान से जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तब वो पुलिस कर्मियों से ऐसे पेश आ रहा था जैसे उसकी पुलिस कर्मियों से काफी पुरानी जान पहचान हो.

वहीं, पुलिस की पूछताछ में मोहम्मद निशान ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्ता स्वीकार कर ली है और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने चारों सीसीटीवी कैमरा को बरामद कर लिया है. इस चोर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि, इलाके में कई अन्य चोरी की घटना का भी खुलासा हो सकता है. मामले में थानाध्यक्ष रफीकुल रहमान ने बताया कि, सीसीटीवी चुराने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है.

