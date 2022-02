पटना : राजधानी पटना में चोरों का आतंक (Theft in Patna) कायम है. लगातार चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. रात्रि में पुलिस की कमजोर पेट्रोलिंग का फायदा चोर उठा रहे हैं. इस बार चोरों ने किसी मकान या दुकान को अपना निशाना नहीं बनाया है. बल्कि एक सरकारी स्कूल को (Theft in Government School in Patna) ही निशाने पर ले लिया. मामला आलमगंज थाना क्षेत्र से महज कुछ ही दूरी पर गुलजारबाग उच्च विद्यालय का है. जहां बीती रात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, राजकीय उच्च विधालय गुलजारबाग में बायोलॉजी विभाग में प्रयोगिक कक्ष में कीमती सामान चोरों ने चोरी कर ली. चोरों ने विज्ञान प्रयोगशाला में कई आलमीरा में रखे सामानों की चोरी कर ली. जब स्कूल को सुबह में खोला गया तो सारा सामान गायब था. इसकी सूचना अन्य शिक्षकों को दी गई. जिसके बाद इस चोरी का पता चला. हालांकि किस-किस चीज की चोरी हुई है इसका अभी तक आंकलन नहीं हो पाया है. स्कूल के प्रिंसपल ने चोरी की सूचना पुलिस को दे दी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस स्कूल पहुंचकर मामले की जांच कर रही है.

बता दें कि पटना में चोरों के हौसले बुलंद हैं. कुछ दिन पहले पटना के मौर्या होटल में एक बारह साल के बच्चे ने (Theft in Maurya Hotel of Patna) चोरी कर ली थी. बच्चे ने जेवरात और कैश से भरे बैग की चोरी कर ली और मौके से फरार हो गया था. चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

