पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में इन दिनों चोरों ने तांडव मचा रखा है. यहां क्षेत्र में चोरी की घटना आम हो गई है. एक बार फिर चोरों ने मसौढ़ी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए एक साथ चार घरों में चोरी (Theft in Four houses in one night at Masaurhi) की घटना को अंजाम दिया है. घटना मसौढ़ी के स्टेशन रोड में घटित हुई है. सभी घरों में चोर सीढ़ी का सहारा लेकर घर में घुसे थे और बड़े ही आराम से सभी घरों में चोरी कर मौके से फरार हो गए.



एक साथ चार घरों में चोरी: लोगों का आरोप है कि मसौढ़ी पुलिस गश्ती पर एकदम ध्यान नहीं देती यही वजह है कि मेन रोड स्थित इस मोहल्ले में एक साथ चार घरों में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है. पूरी घटना मसौढ़ी के स्टेशन रोड में घटित हुई है. आपको बता दें जहां पर चोरी की ये घटना घटी है वहां आसपास में स्मैक ईयर और नशेड़ियों का जमावड़ा हर वक्त लगा रहता है. आसपास के लोगों को शक है कि नशेड़ियों ने ही चोरी की घटना को अंजाम दिया है.

जम कर हुई पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी: ताज्जुब की बात तो ये है कि सभी घरों में घर के लोग मौजूद थे, इसके बावजूद भी चोरों ने ये दुस्साहस किया है. पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों में मसौढ़ी पुलिस के प्रति काफी आक्रोश देखा गया है. लोगों ने मसौढ़ी पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है.

चोरों ने उड़ायी 4 लाख की संपत्ति: लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि हमने पहले भी कई बार पुलिस से शिकायत की है कि आसपास में नशेड़ियों का जमावड़ा है. जो रात में चोरी की घटना को अंजाम देते हैं. उसके बाद भी मसौढ़ी पुलिस ने एक बार भी एक्शन नहीं ली है. यही वजह है कि चोर बेधड़क चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. पीड़ितों की माने तो बीते रात करीब चार लाख के संपत्ति की चोरी चोरों के द्वारा की गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची मसौढ़ी पुलिस हर बिंदु पर जांच कर पूरे मामले की जांच कर रही है. चोरों की गिरफ्तारी के लिए की जा रही छापेमारी.

"पुलिस को चोरी की सूचना मिली है. मौके पर पुलिस पदाधिकारी को जाँच के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है." - संजय कुमार, थानाध्यक्ष मसौढ़ी



