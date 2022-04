पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar) ने जब से राज्यसभा में जाने की इच्छा जताई है, तब से बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मच गई है. उधर, बिहार सरकार में जेडीयू की सहयोगी बीजेपी भी नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का समर्थन कर रही है. इस बीच, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी के पास कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है.

दिल्ली से पटना लौटे तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया कि उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद (Deputy CM Tar Kishore Prasad) ने बिहार में योगी मॉडल की जरूरत बताई है. इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि इसका मतलब तो यही है कि ये लोग खुद को काबिल नहीं समझते हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने (तारकिशोर प्रसाद) साबित कर दिया कि बिहार के किसी भी बीजेपी नेता में मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत नहीं है. प्रदेश में बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद बीजेपी का ये बयान बताता है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया.

तेजस्वी यादव का बीजेपी और नीतीश सरकार पर हमला

तारकिशोर प्रसाद ने उठाई थी 'योगी मॉडल' की मांग: छपरा में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के बयान पर योगी मॉडल की जरूरत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार बेहतर काम कर रही है, शासन-प्रशासन अपराध रोकने में सक्षम हैं. हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में योगी मॉडल की जरूरत है.

राज्यसभा जाएंगे नीतीश कुमार!: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार को संवाददाताओं के साथ अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वो राज्यसभा जाएं. मुझे राज्‍यसभा जाने में कोई दिक्‍कत नहीं होगी, लेकिन अभी के लिए मेरे पास मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां हैं. मैं 16 साल से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहा हूं, आगे का मुझे पता नहीं.' जब कोई परिपक्व राजनेता 'आगे का मुझे पता नहीं' जैसे शब्द अपने मुंह से निकालें तो समझना जरूरी हो जाता है कि 'कुछ तो है.'

नीतीश की व्यक्तिगत इच्छा: हालांकि बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने यह बयान देकर साफ कर दिया कि अब मेरी व्यक्तिगत इच्छा अब कुछ भी नहीं है. उन्होंने राज्यसभा जाने के सवाल पर न तो सीधे तौर पर इंकार किया और न ही स्वीकार किया. यानी पूरे बयान को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे. उस पर सस्पेंस और बढ़ गया.

नीतीश कुमार की इच्छा पूरी करेगी BJP: हालांकि, नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की इच्छा (Nitish Kumar wants to Become Rajya Sabha MP) पर बीजेपी विधायक नेता हरि भूषण ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो भी इच्छा होगी, वह जरूर पूरी होगी. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं, जिनकी हर ख्वाहिश पूरी होगी. विधायक ने कहा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला करेगा, हम लोग उसके साथ हैं. वहीं, मुख्यमंत्री के चहेरे पर उन्होंने कहा कि जब छोटे-छोटे दल चाहते हैं कि उनके दल का मुख्यमंत्री हो हम लोगों की तो बड़ी पार्टी है. ऐसे में हम लोग क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे दल का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बने.

इसी बयान को लेकर अब विवाद बढ़ा तो तेजस्वी यादव ने बीजेपी को खूब सुनाया. नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री लायक कोई चेहरा है ही नहीं. और न ही बीजेपी में काबिलियत है. दरअसल, बीजेपी के सूत्रों की माने तो नीतीश के बाद क्या होगा? इस पर एक नाम बीजेपी नेता नित्यानंद राय का नाम चर्चा में हैं. दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद का नाम भी अब मुख्यमंत्री के लिए लिया जाने लगा है.

