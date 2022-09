पटनाः तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) 2023 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे. गुरुवार काे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह (RJD Jagdanand Singh) के आये इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गरमा गयी है. शुक्रवार काे जहां जगदानंद सिंह ने इस बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके बयान काे तोड़ मरोड़कर पेश किया गया है, वहीं कुछ राजद नेता ने जगदानंद सिंह के बयान का समर्थन किया है. वहीं जगदानंद के इस बयान के बाद बीजेपी काे नीतीश काे घेरने के लिए बैठे बिठाये एक मुद्दा मिल गया. चिराग पासवान ने सवाल उठाया कि आरजेडी और जेडीयू में कोई डील हुई है. अब इस मुद्दे पर तेजस्वी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

''ऐसी कोई बात नहीं है. हमारी सरकार बहुत बढ़िया ढ़ंग से चल रही है. कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं. इस तरह के बयानों से लोगों को बचना चाहिए. हमारी कोई लालसा नहीं है, कुछ बनने की. हमें कोई हड़बड़ी नहीं है. नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं. ये सवाल आना ही नहीं चाहिए कि कौन कब मुख्यमंत्री बनेगा. वह मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में हम बखूबी काम कर रहे हैं.''- तेजस्वी यादव, उपमुख्यमंत्री, बिहार

समर्थक इस तरह का बयान देते रहते हैंः तेजस्वी ने कहा कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया ढ़ंग से चल रही है. कुछ बयान इधर से उधर आते रहते हैं. इस तरह के बयानों से लोगों को बचना चाहिए. हमारी कोई लालसा नहीं है, कुछ बनने की. हमें कोई हड़बड़ी नहीं है. नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि चाहने वाले लोग और समर्थक इस तरह का बयान देते रहते हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए. महागठबंधन में 7 पार्टियां हैं, सभी ने मिलकर नीतीश कुमार को नेता चुना है. इसमें कोई दो राय नहीं है. वैसे नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि किस तरह से विपक्ष को एकजुट करें और सांप्रदायिक शक्तियों को हटाया जाए. वह भी बोले हैं कि उन्हें भी प्रधानमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं है.

भाजपा को कैसे गद्दी से हटाने का लक्ष्यः तेजस्वी ने आगे कहा, ''हमारा बस एक लक्ष्य था कि भाजपा और आरएसएस को कैसे गद्दी से हटाएं. बिहार की धरती से हमलोगों ने हटाया, अब देश से (केन्द्र से) हटाना है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बखूबी ढ़ंग से चल रही है. सारे वादों को हमलोग धीरे-धीरे पूरा करते जा रहे हैं. इस तरह के बयान से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए. ये वक्त नहीं है इन सब बातों को चर्चा करने का. अभी हमरा फोकस यही रहना चाहिए, जिस तरह हमने बिहार से भाजपा को हट्या वैसे ही देश से हटाएं.''

जगदानंद सिंह ने क्या कहा था : जगदानंद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि 'देश नीतीश कुमार का इंतजार कर रहा है और बिहार तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहा है.' उन्होंने आगे कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि 2023 तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे (Tejashwi Yadav will become CM of Bihar in 2023).