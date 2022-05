पटनाः 10 जून को बिहार में राज्यसभा के 5 सीटों पर चुनाव (Rajya Sabha Election For 5 Seats of Bihar) होना है. सूबे में राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों में सरगर्मी तेज है. जदयू ने एक तरफ जहां अनिल हेगड़े का नाम टाइप कर दिया है. वहीं दूसरी तरफ राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राजद में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल है. जानकारों की माने तो राज्यसभा से राजद से दो उम्मीदवार चुने जाने हैं. राजद में उम्मीदवारों के नामों को लेकर सस्पेंस (Suspense In RJD For Rajya Sabha Candidate ) जारी है.

राजद का दूसरा उम्मीदवार कौनः पहली सीट पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती का नाम लगभग तय माना जा रहा है. संशय दूसरी सीट की बनी हुई है, जिसके दावेदारों में 2 नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं. एक नाम जाने वकील कपिल सिब्बल का सामने आ रहा है तो वहीं दूसरा नाम मुंबई में उत्तर भारतीयों के प्रमुख चेहरे बाबा सिद्दीकी का है.

मीसा से मिलती है राहतः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती सांसद होने के नाते दिल्ली में रहती है. लालू प्रसाद और उनके परिवार को काफी राहत मिलती है फिलहाल तो लालू प्रसाद और ना ही परिवार का कोई दूसरा नंबर ऐसे में मीसा भारती के दिल्ली रहने से परिवार को मदद मिलती है. लालू यादव को भी इलाज के सिलसिले में अक्सर दिल्ली जाना पड़ता है और निशा भारती का आभास होने के कारण उन्हें काफी सहूलियत भी होती है. लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है. लिहाजा राजद की तरफ से मीसा भारती को राज्यसभा के लिए रिपीट किया जाना लगभग तय माना जा रहा है.

दूसरी सीट पर सस्पेंसः दूसरी सीट पर राजद राज्यसभा में कौन जायेगा. इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है. हालांकि राजद के एक वरिष्ठ नेता यह स्वीकार करते हैं कि दो नाम फिलहाल सबसे ऊपर हैं. इनमें पहला नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के जाने-माने वकील कपिल सिब्बल का है. वहीं दूसरे नाम पर बाबा सिद्दीकी की चर्चा है. बता दें कि लालू यादव कपिल सिब्बल से पहले राम जेठमलानी को भी राज्यसभा में भेज चुके हैं. ऐसे में अगर कपिल सिब्बल राजद की सीट पर राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं तो लालू को अपने खिलाफ चल रहे मुकदमों की पैरवी में काफी मदद मिल सकती है.

बिहार दौरे पर राजद नेताओं से हुई थी मुलाकातः बता दें कि बाबा सिद्दीकी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले से ताल्लुक रखते हैं और मुंबई में उत्तर भारतीयों के एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं. कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी ने बिहार का भी दौरा किया था और अपने गृह जिले गोपालगंज भी गए थे. जानकारों की मानें तो बाबा सिद्दीकी ने अपने बिहार दौरे में राजद के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की थी. बाबा सिद्दीकी बॉलीवुड से अपने रिश्ते को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं.

