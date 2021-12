पटना: बिहार के मुख्य सचिव का कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है. बिहार सरकार ने जून महीने में 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दिया था. उसके बाद सितंबर में भी 3 महीने के लिए एक्सटेंशन मिला है, जो इसी महीने समाप्त हो रहा है. ऐसे में बिहार का नया मुख्य सचिव (New Chief Secretary of Bihar) को लेकर नए नामों पर चर्चा फिर शुरू हो गई है. सीएस की रेस में आमिर सुबहानी का नाम सबसे आगे (Aamir Subhani name at forefront) चल रहा है. आमिर सुबहानी बिहार सरकार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं और इनसे ऊपर केवल एक आईएएस अधिकारी संजीव कुमार सिन्हा हैं.

बिहार सरकार में वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ 12 आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव के ग्रेड में है. यदि वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण का एक्सटेंशन फिर नहीं हुआ तो तय है कि बिहार को नया मुख्य सचिव जल्द मिल जाएगा.

मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को दो बार 3-3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है. यानी कुल 6 महीने का एक्सटेंशन अब तक हो चुका है. दिसंबर में दूसरी बार जो एक्सटेंशन मिला है उसकी समय सीमा समाप्त हो रही है. ऐसे में फिर से मुख्य सचिव के पद को लेकर चर्चा फिर शुरू है. कई नामों पर चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे आगे आमिर सुबहानी का नाम है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पसंदीदा आईएएस अधिकारी हैं और लगातार प्रमुख विभागों को देखते रहे हैं. अभी विकास आयुक्त हैं लंबे समय तक गृह विभाग के प्रधान सचिव रहे हैं और अपर मुख्य सचिव में प्रमोशन के बाद भी गृह और सामान्य प्रशासन विभाग देखते रहे हैं.

बिहार सरकार में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ मुख्य सचिव के ग्रेड में 12 आईएएस अधिकारी हैं. अतुल प्रसाद अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग में है, तो वहीं सुधीर कुमार मुख्य जांच आयुक्त समान प्रशासन विभाग में हैं. दोनों का कार्यकाल 2022 के शुरुआती महीनों में समाप्त हो रहा है. वहीं, विवेक कुमार सिंह अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हैं, इनका कार्यकाल जुलाई 2024 तक है. ब्रजेश मेहरोत्रा अपर मुख्य सचिव उद्योग विभाग में हैं, इनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक है तो वहीं, अमृतलाल मीणा अपर मुख्य सचिव अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में गए हैं, इनका कार्यकाल अगस्त 2025 तक है.

वंदना किनी अपर मुख्य सचिव श्रम संसाधन विभाग में हैं और इनका कार्यकाल जून 2023 तक है. संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में हैं और इनका कार्यकाल जून 2026 तक है. चैतन्य प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह विभाग में हैं और इनका कार्यकाल जुलाई 2025 तक है. इसके अलावा प्रत्यय अमृत के पास अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार है और इनका कार्यकाल जुलाई 2027 तक है.

सीएम नीतीश कुमार ऐसे तो चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सहयोगी बीजेपी की भी सहमति मायने रखती है. पूर्व मुख्य सचिव दीपक कुमार को 1 साल का एक्सटेंशन मिला था, ऐसे में वर्तमान मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण का एक्सटेंशन अभी 6 महीने ही हुआ है और यदि त्रिपुरारी शरण का एक्सटेंशन नहीं हुआ तो तय है कि इस महीने बिहार को नया मुख्य सचिव मिल जाएगा, लेकिन नया मुख्य कौन होगा इस पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है.

