पटना: बिहार में भारी सियासी उलटफेर के बाद बनी महागठबंधन की नई सरकार का कैबिनेट विस्तार (cabinet expansion of new government of mahagathbandhan) आज हो रहा है. इस दौरान महागठबंधन के विभिन्न दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राजभवन में सरकार के मंत्रीमंडल का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और बाहर बारिश में समर्थक भी जमें हुए हैं. इसी बीच जेडीयू के मदन साहनी को फिर से नई सरकार में मंत्री बनाए जाने पर उनके समर्थक 21 किलो के मखाना का माला (garland of 21 kg makhana) बना राजभवन के बाहर पहुंचे हैं और उनके बाहर निकलेने का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.

राजभवन के बाहर समर्थक कर रहे इंतजारः बड़ी संख्या में दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से मदन साहनी के समर्थक पहुंचे हैं. सभी समर्थक लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. साथ ही मदन साहनी को फिर से मंत्री बनने पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं. बहादुरपुर से आए समर्थक मनोज साहनी का कहना है कि हम लोग पहले ही मखाना का माला बनाना शुरू कर दिए थे और 21 किलो का मखाना का माला लाए हैं. हमारे नेता जब बाहर निकलेंगे तो इस 21 किलो के मखाना के माला से स्वागत किया जाएगा. नई सरकार बनी है. बिहार और आगे बढ़ेगा. हमारे नेता लगातार राज्य को आगे बढ़ने के लिए काम किये हैं. यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें फिर से मंत्री बनाया है. वहीं साथ आये राजू साहनी ने कहा कि हमारी जाति का अगर कोई नेता है तो पूरे मिथिलांचल में मदन साहनी है.

नीतीश कुमार कैबिनेट में आरजेडी का रहा दबदबा: हसनपुर विधायक तेजप्रताप यादव (यादव), उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता (कुशवाहा), नोखा से विधायक अनिता देवी, फतुहा से विधायक रामानंद यादव (यादव), बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव (यादव), बोधगया से विधायक कुमार सर्वजीत (जाटव), मधुबनी से विधायक समीर कुमार महासेठ, जोकीहाट से विधायक मोहम्मद शाहनवाज (मुस्लिम), मधेपुरा से विधायक चंद्रशेखर (यादव), कार्तिकेय मास्टर, कांटी से विधायक इसराइल मंसूरी (मुस्लिम), रामगढ़ से विधायक सुधाकर सिंह (राजपूत), नरकटिया से विधायक शमीम अहमद (मुस्लिम), गरखा से विधायक सुरेंद्र राम (जाटव), साथ ही जिंतेंद्र राय और ललित यादव को मंत्री बनाया गया हैं.

नीतीश कैबिनेट में जेडीयू कोटे से मंत्री: जेडीयू में सरायरंजन से विधायक विजय चौधरी (भूमिहार), चैनपुर से विधायक जमा खान (मुस्लिम), अमरपुर से विधायक जयंत राज (कुशवाहा), भोरे से विधायक सुनील कुमार (जाटव), सुपौल से विधायक विजेंद्र यादव (यादव), एमएलसी संजय झा (ब्राह्मण), एमएलसी अशोक चौधरी (पासी), नालंदा से विधायक श्रवण कुमार (कुर्मी), धमदाहा से विधायक लेसी सिंह (राजपूत), बहादुरपुर से विधायक मदन सहनी (मछुआरा) और फुलपरास से विधायक शिला मंडल(धानुक) को मंत्री बनाया गया है.

