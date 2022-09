पटनाः बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह (Agriculture Minister Sudhakar Singh) ने अपने इस्तीफे की अटकलों को सिरे से खारिज (Sudhakar Singh on Resignation) कर दिया है. सुधाकर सिंह ने कहा है कि न वो इस्तीफा दे रहे हैं और न ही किसी ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है. उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है. मेरे ऊपर सिर्फ मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दबाव है.

इस्तीफा पर सुधाकर सिंह ने दिया बयान

इस्तीफे के सवाल पर बोले कृषि मंत्री सुधाकर सिंह : कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि, वर्तमान स्थिति में मंत्रिपरिषद नहीं छोड़ने वाले (Sudhakar Singh will not leave the council of ministers) हैं. उन्होंने कहा कि लालू जी और तेजस्वी जी ने हमें मंत्रालय दिया है. विभाग में जो गड़बड़ी है उसको ठीक करने का काम करेंगे. मैंने मुख्यमंत्री को अपने विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में बताया था. मेरा मुख्यमंत्री से न कोई झगड़ा है और न कोई नाराजगी है.

विभाग में गड़बड़ियों को लेकर मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूंः मैंने विभाग में जो गड़बड़ियां हैं, उसके बारे में मीडिया के माध्यम से भी कहा था. अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहा था. सब को अवगत कराना हमारा फर्ज बनता है. क्योंकि हम किसान के बीच जाते हैं. किसान जो बोल रहे हैं, वह सच है. अभी भी हम अपने बयान पर कायम हैं कि विभाग के अधिकारी कहीं न कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं और वह बात हम अपने पार्टी के मुखिया तक पहुंचा चुके हैं. सब से हमारी बातचीत हो गई है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द विभाग में जो गड़बड़ी है उसको सुधार किया जाए. किसान को मदद पहुंचाने वाली जो भी योजनाएं हैं. उसे सही ढंग से चलाया जाए उस पर भी हम अधिकारी से बात करेंगे और विभाग में कहीं भी कोई दिक्कत जो है उसको सुधारने का काम करेंगे.

