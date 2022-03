पटना: राजधानी पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र के जमुनापुर माल कचहरी रोड पर जनवरी माह में वृद्ध महिला से 17 लाख रुपये लूट (Loot from women in Patna) की गुथ्थी को पटना पुलिस ने सुलझा लिया है. महिला के पोते ने ही अपराधियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित महिला की बहू और बेटे ने मुख्य लाइनर का काम किया था. पटना एसएसपी मानवजित सिंह ढिल्लो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा (SSP Manavjit Singh Dhillo Reveal 17 Lakh Loot In Patna) किया.

ये भी पढ़ें- बड़ी खबर: पटना में महिला से दिनदहाड़े 17 लाख की लूट, पैसा जमा करने जा रही थी बैंक

मामले में कुल 9 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तारः पटना एसएसपी मानवजित सिंह ढिल्लो ने बताया कि मामले में कुल 9 लोगों को पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें गर्दनीबाग शोरूम गोलीकांड में इनकी संलिप्तता और विक्रम थाना क्षेत्र के रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर एक शिक्षक को गोली मारने में संलिप्ता सहित कई मामले की जानकारी मिली. एससपी ने बताया कि गिरफ्तारी अपराघियों ने चोरी और कई अन्य लूट के मामलों के बारे में भी जानकारी दी.





चार देसी पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामदः गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने चार देसी पिस्टल, चार मैगजीन, 24 जिंदा कारतूस, 14 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, लूट के रुपए से खरीदे गए दो सोने की चेन, एक चाकू और लूटे गए 1 लाख रुपया नकद बरामद किया है. कांड में शामिल अपराधी कोलकात्ता जाकर लूट के पैसे से जमकर अय्यासी की थी. लूटे गये रुपये को अपराधियों ने लूट में शामिल पीड़ित महिला के पोते के साथ भी बांटा था.

कैसे हुआ खुलाशाः मामले में मुख्य लाइनर का काम पीड़ित महिला के बेटे और उसकी बहू ने किया था. घटना के बाद पुलिस ने दोनों को जेल भेज दिया था. बहू हाल में जेल से बेल पर बाहर आयी है. बाहर आने के बाद महिला अपने बेटे से वीडियो कॉलिंग कर बेटे से लगातार बात करती थी. पटना पुलिस मामले में कई लोगों के मोबाइल को सर्विलांस पर रखे हुए थी. कई दिनों के सर्विलांस और कॉल रिकार्डिंग के आधार पर पुलिस ने छापामार कांड में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

पीड़ित महिला के भतीजे के घर में लूट की थी तैयारीः पटना एसएसपी मानवजित सिंह ढिल्लो ने पीड़ित महिला और उसके गोतिया ने मिलकर अपने पुराने घर को बेचा था. महिला अपने हिस्से के पैसे को बैंक में जमा करने जा रही थी, इसी दौरान अपराधियों ने 17 लाख लूट लिया था. वहीं पीड़ित महिला के भतीजा को घर बेचने के दौरान हिस्से में मिले पैसे को घर पर ही रखा हुआ था. इस जानकारी पर पीड़ित महिला की बहु जेल से आने के बाद अपराधियों के साथ लूट की प्लानिंग कर रही थी. पुलिस को कॉल रिकार्डिंग में इस बात के सबूत मिले हैं.

ये भी पढ़ें- जमुई में बाइक लूटने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार, एम्बुलेंस से जाकर लूटी थी बाइक



नोट- आपके शहर या क्षेत्र में कोई अपराध या हादसे की सूचना मिलती है, तो आप इसकी जानकारी इस नंबर 1860 345 6999 पर दे सकते हैं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP