पटनाः बिहार में रेलवे ने त्योहारों के दौरान होने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ट्रेनें चलाने (Special Train for Bihar During Festivals) का फैसला लिया है. छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने (Six pairs of Festive special trains operating) का फैसला लिया गया है. ट्रेन संख्या 05315/05316 छपरा-दिल्ली-छपरा फेस्टिव स्पेशल को चलाया जाएगा. इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी सभी मानकों का पालन करना होगा.ट्रेन संख्या 05315 छपरा से दिल्ली तक 3 अक्टूबर से 10 नवंबर तक हर सोमवार और गुरुवार को चलेगी.ट्रेन संख्या 05316 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन दिल्ली से छपरा तक 4 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हर मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी. इन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्री टिकट बुक करा सकते हैं.

6 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन: 03281/03282 पटना-सिकंदराबाद-पटना पूजा स्पेशल 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को पटना से शाम 4 बजे खुलकर अगले दिन रात 11.55 बजे सिकंदराबाद पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 03282 सिकंदराबाद-पटना पूजा स्पेशल 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक तक प्रत्येक शनिवार को सिकंदराबाद से शाम 3.25 बजे प्रस्थान कर सोमवार को सुबह 00.30 बजे पटना पहुंचेगी. 01705/01706 जबलपुर-दानापुर-जबलपुर पूजा स्पेशल 27 अक्टूबर को जबलपुर से शाम 7.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 08.45 बजे दानापुर पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 01706 दानापुर-जबलपुर पूजा स्पेशल दिनांक 28 अक्टूबर को दानापुर से दोपहर 12.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 04.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी. दिल्ली-गया-नई दिल्ली रिजर्व सुपरफास्ट फेस्टिवल एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलाई जाएगी. ये ट्रेन नई दिल्ली से हर सोमवार और शुक्रवार को रवाना होगी. आनंद विहार-जयनगर-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच चलाए जाने की योजना है. ये ट्रेन आनंद विहार से हर मंगलवार और शुक्रवार को रवाना होगी.

अहमदाबाद से पटना के लिए स्पेशल ट्रेनः 09417/09418 अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद पूजा स्पेशल 17 अक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार को अहमदाबाद से सुबह 09.10 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 9 बजे पटना पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 09418 पटना-अहमदाबाद पूजा स्पेशल 18 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक मंगलवार को पटना से रात 11.45 बजे प्रस्थान कर गुरूवार को सुबह 11.20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी. 01663/01664 रानी कमलापति (भोपाल)-दानापुर- रानी कमलापति (भोपाल) पूजा स्पेशल 21, 26 एवं 31 अक्टूबर को रानी कमलापति (भोपाल) से दोपहर 2.20 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 08.45 बजे दानापुर पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 01664 दानापुर-रानी कमलापति पूजा स्पेशल 22, 27 अक्टूबर और 01 नवंबर को दानापुर से दोपहर 12.45 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 09.50 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.

मुंबई से भी चलेगी पूजा स्पेशलः 01031/01032 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-मालदा टाउन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल 17 और 24 अक्टूबर को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से सुबह 11.05 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 00.45 बजे मालदा टाउन पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 01032 मालदा टाउन-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा स्पेशल 19 और 26 अक्टूबर को मालदा टाउन से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 03.50 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी. 01043/01044 लोकमान्य तिलक टर्मिनस समस्तीपुर -लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल 20 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक प्रत्येक रविवार और गुरुवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दोपहर 12.15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 9.15 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी. गाड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को समस्तीपुर से रात 11.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन सुबह 07.40 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.

