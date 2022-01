पटना: बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave of Corona in Bihar) में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. जिसे लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. बैठक में सभी डीएम और एसपी को बिहार में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन (Strictly following corona guideline in Bihar) कराने के लिए 3 दिनों तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है, साथ ही कहा गया है कि वो कड़ाई के साथ पाबंदियों को लागू करें. कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बिहार सरकार कई सख्त कदम उठाने जा रही है.

ये भी पढ़ें- बिहार में लॉकडाउन की तैयारी! DM को मिला फैसला लेने का अधिकार

दरअसल, बिहार में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए 4 जनवरी से कई सख्त कदम उठाए गए थे, लेकिन वैसी सख्ती देखने को नहीं मिली जैसी की उम्मीद की जा रही थी. सरकार ने पाबंदियों में इजाफा ना करके उसे सख्ती के साथ लागू करने का निर्देश दिया है. मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि कोरोना के केसों को देखते हुए प्रतिबंध को सख्त तरीके से लागू किया जाना आवश्यक है. 3 दिन तक बिहार में सरकार की तरफ से विशेष अभियान चलाया जाएगा.

विशेष अभियान (Special campaign to stop third wave in Bihar) के तहत बाजार पर सरकार की नजर ज्यादा सख्त रहेगी. प्रशासन दुकानों, अस्पतालों और अन्य भीड़भाड़ वाली जगहों पर प्रतिबंधों और नियमों की जांच करेगा. अगर कहीं पालन नहीं किया जा रहा है तो वहां पर तत्काल एक्शन भी लिया जाएगा. मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की तैयारी है. पटना में इसके लिए वाहन चेकिंग से लेकर मास्क चेकिंग अभियान तक चलाया जाएगा. जिला प्रशासन को यह निर्देश दिया गया है कि वो तत्काल टीम का गठन करें और यह भी सुनिश्चित करें कि हर हाल में जो गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए.

ये भी पढ़ें- बिहार में कोरोना बेकाबू, संक्रमण रोकने के लिए सरकार को लेना होगा कड़ा फैसला

बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही बैठक हुई. ऐसे हर 2 दिनों के अंतराल पर यह बैठक करने का फैसला लिया गया है. गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं और फिर आगे की रणनीति तैयार होगी. कोरोना संक्रमण और कोविड-19 के नए वेरिएंट- ओमीक्रोन की गंभीरता भांपते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में नई पाबंदियां लगाई गई हैं.

बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी ताजा अपडेट के मुताबिक बीते 24 घंटे में 6413 नए संक्रमितों की पहचान हुई है. वर्तमान में प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 28659 है. पटना कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है. बिहार में पॉजिटिविटी रेट 3.14% है, वहीं पटना में पॉजिटिविटी रेट 20.65% है. बुधवार को पटना में कोरोना संक्रमण के 2272 मामले सामने आए हैं, जिसमें नए मामलों की संख्या 2182 है और बाकी 90 मामले फॉलोअप के हैं. इनमें पटना जिले के 1912 मामले हैं और 217 मामले अन्य जिलों के हैं, जिनका सैंपल पटना में जांचा गया है.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP