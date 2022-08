पटना: पटना में एक युवक का कंकाल (Skeleton Of Youth Found In Patna) मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है. राजधानी से सटे बिहटा थाना इलाके में झाड़ियों से पुलिस ने एक युवक के नर (Youth Murder In Patna) कंकाल को बरामद किया है. जिसके नर कंकाल के पास से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुआ. नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैली हुई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहटा थाना के अलावा नौबतपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी है.

नर कंकाल मिलने से इलाके में दहशत : मिली जानकारी के अनुसार नर कंकाल के पास से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज से दावा किया जा रहा है कि नर कंकाल पहचान हो गई है. नौबतपुर थाना क्षेत्र के पलटू छतनी निवासी हरदीप महतो के 21 वर्षीय पुत्र दिनेश उर्फ सोनू कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है. इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल है.

युवक का कंकाल मिला : दिनेश उर्फ सोनू बीते 23 जुलाई से घर से लापता था और इसको लेकर परिजनों ने नौबतपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. युवक के परिजनों ने दिनेश के दोस्त पवन कुमार के ऊपर अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया है. पुलिस ने आरोपी पवन कुमार को गिरफ्तार कर काफी पूछताछ की. लेकिन इसके बावजूद दिनेश कुमार का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में भेजकर जेल भेज दिया था. इधर लगभग 12 दिनों के बाद नर कंकाल बिहटा थाना इलाके में मिला. जिसके बाद परिजनों ने दावा किया है कि उसकी हत्या कर (Murder In Patna) शव को इसी जंगल में फेंक दिया गया है. हालांकि घटनास्थल से पुलिस ने नर कंकाल के कई भागों को बरामद कर लिया है. दिनेश कुमार का दस्तावेज और उसके कपड़े भी घटनास्थल से पुलिस ने बरामद कर लिया है.

'बीते 23 जुलाई को दिनेश कुमार का दोस्त पवन कुमार घर से बुलाकर ले गया कि बाजार जाना है लेकिन मेरा बेटा घर वापस नहीं आया है. जबकि पवन कुमार घर वापस आ गया. जिसके बाद हम लोग काफी खोजबीन किए. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. जिसके बाद 25 जुलाई को नौबतपुर थाना में अपने बेटे के अपहरण को लेकर पवन कुमार के मामला दर्ज कराया है. जिसके बाद पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. गांव के लोगों के द्वारा पता चला कि उसका नर कंकाल और आधार कार्ड के अलावा कई अन्य सामान बिहटा के जीजे कॉलेज के जंगल में देखा गया है. घटना की सूचना मिलने के बाद हम सभी लोग मौके पर पहुंचे हैं. हमारे बेटे की हत्या की गई है और हत्या करने वाला उसका दोस्त ही है. पुलिस से हमारी मांग है कि आरोपियों से कड़ी पूछताछ करें.' - लालपरी देवी, मृतक दिनेश कुमार की मां

'सूचना प्राप्त हुई कि जीजे कॉलेज के पीछे जंगल में एक नर कंकाल युवक का है. जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. जहां जांच के क्रम में नर कंकाल के आस-पास से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद हुआ. आधार कार्ड के अनुसार इसकी सूचना नौबतपुर पुलिस को दी गई. साथ ही पुलिस के द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को दिया गया. फिलहाल घटनास्थल पर नवलपुर थाना अध्यक्ष भीम पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटे हुए हैं. हालांकि नर कंकाल दिनेश का है या नहीं यह तो डीएनए जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार नर कंकाल किस का है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.' - सरोज कुमार, एएसआई, बिहटा थाना