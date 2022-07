पटना: बिहार में जातिगत जनगणना का मामला सुलझ चुका है और अब जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है. जनसंख्या नियंत्रण पर भाजपा और जदयू फिर से आमने-सामने है. भाजपा जहां जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की वकालत कर रही है तो वहीं जदयू कानून बनाने के पक्ष में नहीं दिख रही है. जदयू नेता और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर हमारा स्टैंड क्लियर (Shravan Kumar Statement On Population Control) है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि महिलाओं को शिक्षित कर हम जनसंख्या नियंत्रण कर सकते हैं.

जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार में सियासत : गौरतलब है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से जनसंख्या नियंत्रण कानून ( Population Control Law In Bihar) को लेकर हो रही चर्चा के बीच जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा था कि 'जनसंख्या में वृद्धि नहीं, विस्फोट हुआ है. बिहार में अररिया और किशनगंज के इलाके में नर्क जैसी स्थिति बनी हुई है. हर जगह आदमी ही आदमी है. एनडीए की सरकार लगातार विकास का काम कर रही है. लेकिन, जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से विकास का काम भी कम पड़ रहा है. जब तक हर धर्म पर जनसंख्या कानून लागू नहीं होगा, लोगों को विकास का फायदा नहीं मिल पाएगा.'

कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग : वहीं बिहार में अब पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की भी मांग उठ रही है. जिसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर जो मांग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है. वह पहले से किया जा चुका है. श्रवण कुमार ने कहा कि- 'भारत के प्रधानमंत्री के सामने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई थी. लेकिन ये मांग कब से उठ रही है. ये इसलिए उठ रही है कि कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे, जननायक थे. हमेशा गरीबों की भलाई के लिए उनका प्रयत्न चलता रहा और गरीबों के उत्थान के लिए वे जीवन भर लगे रहें. खासकर शोषितों, वंचितों के वे आवाज थे. इसलिए उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए. हम भी देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उनको देशरत्न की उपाधि दी जाए.'

तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग की : गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के 100 साल पूरे होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग (Demanded To Give Bharat Ratna To Former CM Karpoori Thakur) की थी. उन्होंने यह बातें बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष पर आयोजित विशेष समारोह में दिए गए अपने संबोधन में कही थी.