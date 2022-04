पटना: मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जयंती रामनवमी (Ram Navami 2022 In Masaurhi) को लेकर बिहार की राजधानी पहले से ही राममय हो गई है. साथ ही मसौढ़ी में सड़कों से लेकर मुहल्लों की गलियां महावीरी पताका से पट गई है. इस बीच, रविवार को रामनवमी के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच मसौढ़ी में राम दरबार की शोभायात्रा (Shobha Yatra on Ram Navami In Patna) निकाली गई. गांव से लेकर शहर सभी ओर लोग भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं.

कई जगहों पर निकली झांकीः बिहार में कोरोना के कारण दो वर्षों के बाद लोगों को रामनवमी धूम-धाम से मनाया जा रहा है. पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित अलग-अलग मंडली और पूजा समितियों की ओर से अलग-अलग इलाके में झांकी निकाली गयी है. शनि देव मंदिर, ठाकुरबाड़ी राम जानकी मंदिर सहित अन्य मंदिरों से शोभीा यात्रा निकाली गयी. शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों के अलावा आम लोगों ने भी हिस्सा लिया.

सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे मसौढ़ीः पाटलिपुत्रा से भाजपा सांसद रामकृपाल यादव भी शोभायात्रा में शामिल हुए. सांसद ने कहा कि कोरोना के बाद इस प्रकार का आयोजन हो रहा है. लोगों में काफी उत्साह है. मौके पर एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा, अंचलाधिकारी मृत्युंजय कुमार, थानाध्यक्ष रंजीत रजक सहित कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रामनवमी पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे.

