पटना: बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा के सातवें दिन प्रथम पाली में विभिन्न भाषा विषय और द्वितीय पाली में मनोविज्ञान और एंटरप्रेन्योरशिप के विषयों पर प्रदेश के 1471 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई. परीक्षा के दौरान प्रदेश भर से कुल 24 नकलची छात्र निष्कासित किए (Several Students Expelled from in Intermediate Exam) गए. वहीं तीन ऐसे छात्रों को पकड़ा गया, जो दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे. तीनों छात्र सुपौल जिला के परीक्षा केंद्रों पर पकड़े गए. सारण में 8 मधुबनी और सहरसा में 6-6 छात्र वैशाली में 3 छात्र और मधेपुरा में एक छात्र नकल करते पकड़े जाने पर निष्कासित किए गए.

गुरुवार को इंटरमीडिएट परीक्षा के आठवें दिन प्रथम पाली में कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए म्यूजिक विषय तथा वोकेशनल कोर्स के परीक्षार्थियों के लिए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा आयोजित की जाएगी. वहीं द्वितीय पाली में कला संकाय के परीक्षार्थियों के लिए गृह विज्ञान तथा वोकेशनल परीक्षार्थियों के लिए इलेक्टिव सब्जेक्ट ट्रेड पेपर 2 के तहत विभिन्न विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी. राजधानी पटना के 84 परीक्षा केंद्रों पर कदाचार मुक्त परीक्षा का आयोजन चल रहा है और प्रत्येक जिले की तरह पटना में भी चार आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां सभी परीक्षार्थी और वीक्षक समेत सुरक्षाकर्मी सभी महिलाएं हैं.

गौरतलब है कि बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 एक फरवरी से हो रहा है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (Bihar School Examination Board) द्वारा प्रदेश के 1471 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा का आयोजन चल रहा है. जिसमें प्रदेशभर में कुल 13 लाख 45 हजार 939 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं. इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के राजधानी पटना में कुल 84 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. जहां कुल 78 हजार 856 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं.

