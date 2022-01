पटना: राजधानी पटना में एक शख्स ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी (Threat of Self Immolation Outside CM Awas Patna) दी है. बख्तियारपुर के रहने वाले इस व्यक्ति ने जमीन विवाद की समस्या का समाधान नहीं होने के बाद आत्मदाह की चेतावनी दी है. जिसके बाद एक अण्णे मार्ग के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

साथ ही सीएम आवास के बाहर जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और एंबुलेंस की भी व्यवस्था की गई है. बता दें कि एक महीने पहले भी उसी शख्स ने धमकी दी थी, अब दूसरी बार फिर से आत्मदाह की धमकी (Warning of self immolation over land dispute) दी है.

एक महीना पहले जब शख्स ने धमकी दी थी तो उस समय भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी, लेकिन शख्स दिल्ली में था. इस बार भी सुरक्षाकर्मी जानकारी दे रहे हैं कि वो शख्स दिल्ली में ही है, लेकिन हम लोग एहतियात के तौर पर कोई रिस्क नहीं ले रहे हैं.

