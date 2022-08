पटनाः राजधानी पटना में सोमवार को शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर हंगाम के बाद पटना डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह (Dr Chandrashekhar Singh) ने मंगलवार से अगले 3 दिनों 23 से 25 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू करने की घोषणा (Section 144 In Patna For 3 Days) कर दी है. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक धारा 144 लागू (Section 144 Implemented In Patna) रहेगा. इस दौरान धरणा के लिए तय स्थान गर्दनीबाग को छोड़कर पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं होगी.

पढ़ें- शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सड़क पर उतरे अभ्यर्थी, शिक्षा मंत्री की अपील.. थोड़ा वक्त दें

"राजधानी पटना में अगले 3 दिनों तक 23 से 25 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगा. धरणा के लिए तय स्थान गर्दनीबाग को छोड़कर पटना सदर अनुमंडल के किसी इलाके में धरना, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है. डाकबंगला चौराहा, गांधी मैदान, बेली रोड, बोरिंग रोड इत्यादि जगहों पर धरना, प्रदर्शन या जुलूस की अनुमति नहीं है. पटना में लाठी चार्ज मामले की जांच की जा रही. दोषियों पर रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी. छात्रों से अपील है कि वे उचित फोरम में अपनी बात रखें. धरणा के लिए तय स्थान पर ही धरना-प्रदर्शन करें." -डॉ चंद्रशेखर सिंह, पटना जिला अधिकारी

शिक्षक नियोजन की मांग को लेकर हुआ बवालःसांतवें चरण के शिक्षक नियोजन की मांग (7th Phase Teacher Recruitment) कर रहे छात्रों पर पटना के लॉ एंड आर्डर के एडीएम केके सिंह (ADM KK Singh Lathi Charge In Patna ) ने डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी को लाठी से मार-मारकर उसका सिर फोड़ दिया था. इस दौरान वह बेहोश हो गया. यहीं नहीं जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दिया था. मामले में 2 सदस्यीय जांच दल से 2 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश डीएम ने दिया है.

डीडीसी और सिटी एसपी मध्य कर रहे हैं जांजः पटना डीएम ने पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए ईटीवी भारत को बताया है कि इस पूरी घटना का वीडियो देखने के बाद इस पूरे मामले पर 2 सदस्य टीम का गठन किया गया है, जो अपनी जांच रिपोर्ट 2 दिनों के अंदर देगी और वीडियो देखने के बाद यह पूरा मामला काफी आपत्तिजनक प्रतीत हो रहा है. इस पूरे मामले में डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर और सिटी एसपी मध्य के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है.

पढ़ें-सातवें चरण के शिक्षक नियोजन की तिथि घोषित करने की मांग, पटना में अभ्यर्थियों का धरना का 17 वें दिन भी जारी