पटना: राजधानी पटना में मनरेगा की कई योजनाओं में लूट (Scam in Many Schemes of MNREGA in Patna) का मामला सामने आया है. पुनपुन प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत भारी अनियमितता का मामला उजागर हुआ है. जिसको लेकर इन दिनों पूरे लखना पंचायत में बवाल मच गया है. प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी ने मनरेगा पदाधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की है. पुनपुन हाई स्कूल के बगल में कब्रिस्तान में मिट्टी भराई के नाम पर बिना काम किए पैसे की निकासी कर ली गई.

दूसरी योजना लखना स्कूल के फील्ड में मिट्टी भराई की योजना थी, जिसकी निकासी कर ली गई है. तीसरी योजना स्वास्थ्य उप केंद्र के प्रांगण में मिट्टी भराई का कार्य करना था लेकिन बिना काम कराए हुए ही राशि की निकासी कर ली गई. इस फर्जीवाड़ा को लेकर प्रखंड प्रमुख ने घटनास्थल का जायजा लेते हुए योजनावार भुगतान की राशि का मास्टररोल, अभिश्रव एवं मापी पुस्तिका अद्यतन रिपोर्ट को उपलब्ध कराने की मांग की है. मामले को विस्तार से जांच कर दोषियों के विरूद्ध कठोर कारवाई की भी मांग की है.





पुनपुन प्रखंड के लखना पंचायत में मनरेगा के तहत 3 योजनाओं में भारी अनियमितता का उजागर हुआ है और यह उजागर प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी ने किया है. मिली जानकारी के अनुसार कब्रिस्तान में मिट्टी भराई के नाम पर 9,18220 रुपये की निकासी कर ली गई है. योजना संख्या 20317840 है. जबकि, दूसरी योजना लखना हाई स्कूल में मिट्टी भराई के नाम पर 8436301 रुपए की निकासी हो गई है.

वहीं, तीसरी योजना बिरजू बिगहा स्वास्थ्य उपकेंद्र के प्रांगण में मिट्टी भराई के नाम पर 4,80860 रुपये की निकासी कर ली गई है लेकिन कार्यस्थल पर कोई भी काम नहीं हुआ है. जिसको लेकर इन दिनों ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. मनरेगा पदाधिकारी कविता कुमारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है.

'पुनपुन प्रखंड के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत तीन योजना में भारी लूट मची है. लखना हाई स्कूल के बगल में कब्रिस्तान में मिट्टी भराई, दूसरी योजना लखना स्कूल के फील्ड में मिटी भराई, तीसरी योजना बिरजू बिगहा उप स्वास्थ्य केंद्र के प्रांगण में मिट्टी भराई के नाम पर लाखों रुपए की उगाही कर ली गई है. जबकि, काम धरातल पर नहीं हुआ है, अविलंब दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए.' - गुड़िया देवी, प्रखंड प्रमुख





'पुनपुन प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी के द्वारा एक पत्र मिला है. सभी योजनाओं में लूट की शिकायत मिली है. जांच टीम गठित कर जांच की जा रही है. पंचायत रोजगार सेवक द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जा रही है. जांचोपरांत, अविलंब कार्रवाई की जाएगी. दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.' - कविता कुमारी, मनरेगा पदाधिकारी, पुनपुन प्रखंड

