पटना: राजधानी पटना में वसंत पंचमी (Basant Panchami Festival) के मौके पर विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की जा रही है. जिला प्रशासन की तरफ से भव्य सरस्वती पूजा करने की अनुमति नहीं मिली जिसके बाद सभी शिक्षण संस्थान और छात्र सादगी पूर्वक माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना कर रहे हैं. पटना के प्रख्यात शिक्षाविद गुरु रहमान (Eminent Educationist Guru Rahman of Patna) ने अदम्य आदिति गुरुकुल में भी सीमित संख्या में बच्चों के साथ सरस्वती पूजा (Saraswati Puja was Organized of Aditi Gurukul in Patna) मनाई.

छात्रों ने माता सरस्वती से उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की, की सरकार, सरकारी विभागों में वैकेंसी निकालकर छात्रों को रोजगार देने का काम करे. छात्र सौरभ कुमार ने कहा कि, वो बेरोजगार हैं और ऐसे में माता सरस्वती की पूजा करने के बाद माता से मांगे हैं कि आने वाले वर्षों में उनकी नौकरी लगे और जितने भी पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी प्राप्त हो.

'वो माता सरस्वती की पूजा कर रहे हैं और सरस्वती माता से मांग कर रहे हैं कि मां सरकार को सद्बुद्धि दे की सरकार, सरकारी विभागों में नौकरियों की वैकेंसी निकालें. जिससे कि, वो उस प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर नौकरी प्राप्त कर सकें. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी की वैकेंसी आएगी तभी वह उसमें शामिल होकर अपनी तैयारी को आजमाएंगे. पढ़ाई करके नौकरी के वैकेंसी के इंतजार में बैठे हुए हैं.' - दानिश खान, सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र.

'माता सरस्वती की पूजा-अर्चना कर माता सरस्वती से कामना किए हैं कि जितने भी संस्थान से जुड़े हुए छात्र हैं उनका भविष्य उज्जवल हो. आने वाले समय में उन्हें नौकरी प्राप्त हो. इसके अलावा सभी छात्र और शिक्षक माता सरस्वती से कामना किए हैं कि मां सरस्वती सरकार को सद्बुद्धि दे कि वह बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में सार्थक प्रयास करे. नौकरियों की वैकेंसी निकले और ससमय पूरी पारदर्शी तरीके से परीक्षा का आयोजन करा रिजल्ट प्रकाशित हो.' - प्रवीण कुमार, शिक्षिक, अदम्य अदिति गुरुकुल





'वो सरस्वती पूजा के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विनती करेंगे कि सूबे के तमाम पढ़े-लिखे छात्र अनुरोध कर रहे हैं कि विभागों में जो खाली पद हैं. उनके, आलोक में सरकार वैकेंसी निकाले. बीपीएसएससी और बीएसएससी के कार्य प्रणाली को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुधारें जिससे कि जो प्रशन पेपर वायरल होने के मामले सामने आते हैं, वह खत्म हो. यह संस्थाएं छात्र हित में काम करें. इसका वह मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छात्र आंदोलन की उपज है. ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्र हित को ध्यान में रखकर काम करें.' - गुरु रहमान, प्रख्यात शिक्षाविद



गुरु रहमान ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार का और प्रशासन कर निर्णय था कि भव्य तरीके से इस बार सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं होगा. ऐसे में सादगी पूर्वक शालीनता से कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए वसंत पंचमी के मौके पर सरस्वती माता की आराधना की जा रही है. माता सरस्वती की साधना करनी है तो भव्यता गाना-बजाना करने से नहीं होता है. माता सरस्वती की साधना आत्मा और हृदय से होता है और इसी को वह भव्य मानते हैं और पूरे हृदय से माता सरस्वती की आराधना की गई है.

उन्होंने कहा कि वो माता सरस्वती से कामना करते हैं कि प्रदेश के तमाम नौजवान छात्र-छात्राओं की बेरोजगारी दूर हो और सभी नौजवान बेहतर भविष्य के दिशा में आगे बढ़ें. इसके साथ ही माता सरस्वती और बजरंगबली से यह भी कामना करते हैं कि कोरोना की स्थिति अगले वर्षों में पूरी तरह नियंत्रित हो ताकि अगले वर्ष भव्य तरीके से सरस्वती पूजा का आयोजन हो सके. अदम्य अदिति गुरुकुल के निदेशक मुन्ना कुमार ने कहा कि वह सरस्वती पूजा के मौके पर माता सरस्वती से कामना करते हैं कि संस्थान से जुड़े सभी छात्रों का भविष्य उज्जवल हो और प्रदेश के तमाम नौजवान आने वाले वर्षों में अच्छी शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करें.

