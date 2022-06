पटना: पूरे बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल (Ruckus Over Agneepath Scheme Across Bihar) हो रहा है. अग्निवीर योजना के खिलाफ आज कई संगठनों ने बिहार बंद का आह्वान किया है. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जयसवाल (Bihar BJP State President Sanjay Jaiswal) ने छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि जिस तरह अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है, वो ठीक नहीं है. प्रदर्शनकारी सीधा-सीधा बीजेपी के नेताओं और कार्यालय को टार्गेट कर रहे हैं, ये गलत है.

'बीजेपी कार्यालय को जलाया जा रहा है' : संजय जयसवाल आज अपनी ही सरकार और अपने ही प्रशासन पर भड़कते हुए नजर आए. उन्होंने साफ-साफ कहा कि जिसको विरोध करना है, वो विरोध करें. जिन्हें इस योजना के बारे में सही से नहीं पता है, वह सरकार से आ करके बात करें, लेकिन अगर कोई इस तरह का करतूत कर रहा है, वो गलत है. उन्होंने कहा कि हम भी सरकार के अंग हैं, लेकिन जो हालात अभी बिहार में है, कहीं से भी उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है.

'ऐसे हालात में भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रह है. कल जिस तरह से घटना हुई, वो प्रशासन के सामने है. नवादा में बीजेपी कार्यालय को जलाया गया है. मधेपुरा में पुलिस मूकदर्शक बनी रही और बीजेपी का कार्यालय जला दिया गया. इस तरह की घटना अशोभनीय है. प्रशासन ने जिस तरह से कल प्रदर्शनकारियों को छूट दी है, वह गलत है. इसकी शिकायत हमने डीजीपी स्तर से लेकर सभी को किया है. पार्टी स्तर पर भी इन सब बातों की चर्चा हुई है. हमारे जो मंत्रिमंडल में नेता हैं, वह इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री से भी करेंगे. किस-किस हालात में बीजेपी दफ्तर पर हमले हो रहे थे. बीजेपी नेताओं के घर पर हमले हो रहे थे और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई थी.' - संजय जायसवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

संजय जायसवाल के घर पर हुआ था हमला: गौरतलब है कि अग्निपथ योजना के विरोध (Protest against Agneepath Scheme In Bihar) में कल भी बिहार में हंगामा हुआ था. इस दौरान बेतिया में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल (Todfod In Sanjay Jaiswal awas) के आवास को भी उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की थी. साथ ही बिहार की उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास पर भी जमकर उत्पात मचाया गया था. इस पर संजय जायसवाल ने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को असंतोषजनक बताया था. दूसरी ओर लौरिया विधायक पर भी उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमले किए थे.

आज बिहार बंद: बता दें कि सेना में कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर बहाली लाने वाली अग्निपथ स्कीम को अविलंब वापस लेने की मांग पर अड़े छात्रों का (Agneepath Agneeveer Protest) आज बिहार बंद ( Bihar Bandh Against Agneepath Scheme) है. इस बंद का आह्वान बिहार के छात्र-युवा संगठन आइसा-इनौस, रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने किया है. बंद को महागठबंधन के साथ-साथ वीआईपी और अन्य दलों ने भी अपना समर्थन दिया है.

