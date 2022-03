पटना: बिहार में शराबबंदी कानून (Liquor Prohibition Law in Bihar) को प्रभावी तरीके से लागू कराने के लिए सभी एजेंसिया समन्वय स्थापित कर काम कर रही है. शराब तस्करों के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया जा रहा है. भारी मात्रा में शराब की बरामदगी और इस अवैध धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हो रही है. शराब तस्करों के साथ ही एजेंसियों की नजर अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर भी है. इसी बीच नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (Directorate of Revenue Intelligence) को बड़ी सफलता हाथ लगी है. डीआरआई ने विक्रम में 1 किलो 40 ग्राम हेरोइन (Heroin seized in Patna) जब्त किया है. इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 4 करोड़ 16 लाख 20 हजार रुपये आंकी गयी है.

झरखंड के रास्ते हो रही थी तस्करी: बताया जाता है कि नशीला पदार्थ हेरोइन की एक बड़ी खेप पटना में डिलीवर होनी थी. तस्कर करीब सैंकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर हेरोइन लेकर पटना पहुंच भी गया था लेकिन डिलीवरी से पहले ही इसे पकड़ लिया गया. इस मामले में एक तस्कर भी गिरफ्तार किया गया है. इस कार्रवाई को डीआरआई की टीम ने अंजाम दिया है. दावा किया जा रहा है कि कई महीनों के बाद इतनी बड़ी खेप बिहार में पकड़ी गई है.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई: दरअसल, शुक्रवार को पटना में डीआरआई की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी से हेरोइन की बड़ी खेप की तस्करी की जा रही है. यह गाड़ी झारखंड के रास्ते आ रही है. इसकी डिलीवरी पटना के बाहरी इलाके में होगी. यह सूचना मिलते ही डीआरआई की टीम सक्रिया हो गयी. गाड़ी का लोकेशन ट्रेस करने में जुट गयी. पटना के बिक्रम इलाके में उक्त बोलेरो का लोकेशन मिलते ही उसे डीआरआई की टीम ने पकड़ लिया. उस वक्त गाड़ी में एक शख्स ही मौजूद था. वही उसे चला रहा था.

म्यूजिक सिस्टम के भीतर छिपाया था हेरोइन का पैकेट: बिक्रम में ही गाड़ी को कब्जे में लेने के बाद तलाशी ली जाने लगी. तस्करों ने जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने की पूरी की थी. गाड़ी के हर एक कोने को खंगाला गया. काफी तलाशी के बाद डीआरआई की टीम को डैशबोर्ड खोलने पर सफलता मिल गई. जिस गाड़ी से हेरोइन की खेप को लाया जा रहा था, उसके डैशबोर्ड में म्यूजिक सिस्टम के अंदर हेरोइन के पैकेट को छिपाकर रखा गया था.

टीम ने हेरोइन जब्त करने के साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि डीआरआई ने गिरफ्तार तस्कर के बारे में कोई जानकारी मीडिया को उपलब्ध नहीं कराई है. उसकी पहचान को फिलहाल गुप्त रखा गया. उससे पूछताछ कर उसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है. इसके साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हेरोइन की खेप को कहां से लायी जा रही थी और पटना में इसे किसको डिलीवरी करनी थी. डीआरआई को तस्कर से पूछताछ में एक बड़े गिरोह के भंडाफोड़ होने की उम्मीद है.

बता दें कि हाल के दिनों में डीआरआई की टीम ने सोने की स्मगलिंग के कई मामलों का भी भंडाफोड़ किया था, लेकिन मादक पदार्थों की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद डीआरआई टीम भी आवाक है. डीआरआई टीम के सूत्रों की माने तो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पकड़ी गई हेरोइन की यह अब तक की सबसे बड़ी खेप है.

