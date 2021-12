नई दिल्ली/पटना: गुरुवार को दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी (Tejashwi Yadav Marriage) हो गई. इस मौके पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने नवदंपत्ति को बधाई (Rohini Acharya Congratulates Tejashwi Yadav) दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हम पास नहीं हैं, फिर भी मेरा आशीर्वाद आप दोनों के साथ है. इस दौरान उन्होंने तेजस्वी की पत्नी के नाम का भी खुलासा किया है.

तेजस्वी की सगाई और शादी का आयोजन दिल्ली के महरौली स्थित सैनिक फार्म हाउस में हुआ है. यह फार्म हाउस उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती का है. इस दौरान परिवार के सदस्य मौजूद थे, हालांकि रोहिणी आचार्य विदेश में रहने के कारण समारोह का हिस्सा नहीं बन पाई हैं. ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर दोनों जोड़े को शादी की मुबारकबाद दी है.

रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर न केवल दोनों को आशीर्वाद दिया है, बल्कि पहली बार दुल्हन के नाम का भी खुलासा किया है. उन्होंने लिखा, 'हम नहीं हैं पास फिर भी मेरा आशीर्वाद है दोनों के साथ congratulations tutu nd Rachel. Wishing you both a lifetime of happiness!'

रोहिणी आचार्य के ट्वीट के बाद साफ हो गया है कि तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम रेचल (Tejashwi Yadav married with Rachel) है. अभी तक मीडिया में उनका नाम एलेक्सिस उर्फ राजश्री बताया जा रहा था. रेचल और तेजस्वी की दोस्ती काफी पुरानी है. दोनों कई वर्षों से एक-दूसरे को जानते हैं. ईसाई धर्म से आने वालीं रेचल का परिवार हरियाणा का रहने वाला है. फिलहाल उनका परिवार दिल्ली में ही रहता है. इस समारोह में सीमित संख्या में उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार ही शामिल हुए हैं. वहीं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव भी इस समारोह में मौजूद रहे.

