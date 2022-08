पटना: राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद (Crime In Patna) है. ताजा घटना में बदमाशों ने 9 लाख रुपए लूट लिए. दरअसल तेल एजेंसी को अपना निशाना बनाते हुए आधा दर्जन अपराधियों ने 9 लाख कैश लूट (Robbery At Sarso Oil Agency In Patna) लिए और घटना को अंजाम देने के बाद नौ दो ग्यारह हो गये. लूट की यह बड़ी वारदात पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र के सिपारा लालू पथ स्थित हरि ओम ट्रेडर्स में हुई है. सरसो तेल एजेंसी के मालिक सूरज सिंह घटना के वक्त मौजूद नहीं थे.

पटना में लूट : मिली जानकारी के अनुसार घटना के वक्त गोदाम में उनका मैनेजर और स्टाफ मौजूद था. तभी आधा दर्जन हथियारबंद अपराधियों ने सभी कर्मियों को कब्जे में ले लिया और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. बदमाशों ने कैश काउंटर में रखे करीब 9 लाख कैश लूटकर फरार हो गए. भागने के दौरान अपराधी यह धमकी देते हुए गए कि यदि अगर किसी ने शोर मचाने की कोशिश की तो उसे यही गोली मार देंगे.

सरसो तेल एजेंसी में लूट : घटना के बाद गोदाम के मैनेजर ने घटना की सूचना कंपनी के मालिक को दी. लूट की वारदात के बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पहुंच चुकी, और इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है. गौरतलब है कि बिहार में एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है. हत्या लूट जैसी घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है.