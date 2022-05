पटना: बिहार में अपराध का ग्राफ (Crime Graph in Bihar) लगातार बढ़ता ही जा रहा है. आए दिन हत्या, लूट, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं घट रही हैं. ताजा मामला पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार का है. यहां दुकान और घर में चोरों ने घरवालों को बंधक (Robbery In House By Taking Family Hostage) बनाकर लाखों रुपए के गहने एवं नगदी लेकर फरार (Robbery At House In Bihta) हो गए. चोरों ने एक महिला काे घायल कर दिया और फायरिंग भी की. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

महिला का फोड़ा सिर: मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 9 की संख्या में अज्ञात चोरों ने बिहटा के कन्हौली बाजार स्थित देवराज सिंह के मकान पर धावा बोला. चोरों ने परिवार को बंधक बनाकर मकान सहित दुकानों में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया. चोरी का विरोध करने पर डकैतों ने कांति देवी का सिर फोड़ दिया और दहशत फैलाने को लेकर फायरिंग भी की. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल करने में जुट गई है. डॉग स्क्वायड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है.

लोगों ने पुलिस पर लगाये आरोप: पीड़ित विकास कुमार ने बताया कि सोमवार की रात को लगभग 12:30 बजे से लेकर 3:00 बजे तक चोरों ने जमकर उत्पात मचाया. घर, किराना और आभूषण दुकान में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया. घर से करीब आठ लाख के जेवरात, 25 हजार नकद एवं आभूषण दुकान से 15 हजार रुपये नकद सहित लाखों के जेवरात, किराना दुकान से 25 हजार नकदी चोर ले गये. स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस सही तरीके से गश्त करती तो इस तरह की घटना नहीं होती. इससे पूर्व भी कई बार कन्हौली बाजार में कई दुकानों में चोरी की वारदात हो चुकी है. चोरों में पुलिस का भय नहीं है.

थानाअध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि बिहटा-शिवाला मुख्य मार्ग के कन्हौली बाजार के एक मकान एवं दुकानों में चोरी कि वारदात की सूचना मिली. इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. आसपास के दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाला जा रहा है. पटना से डॉग स्क्वायड की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. फिलहाल दुकान और मकान के मालिक ने थाने में लिखित आवेदन नहीं दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

