पटना: राजधानी पटना में इनकम टैक्स के पास स्थित मंदिरी नाला पर ट्विन बैरल बॉक्स ड्रेन (Twin Barrel Box Drain at Mandiri Nala) बनाकर उस पर दो लेन के सड़क निर्माण कराया जा रहा है. रोड बनाने का कार्य (Road Construction on Mandiri drain in Patna) तेज गति से चल रहा है. 2023 के मानसून के पहले इसे कंप्लीट कर लेने का लक्ष्य रखा गया है. मानसून का समय अब शुरू होने जा रहा है इसलिए मंदिरी नाला में ट्विन बैरल बॉक्स ड्रेन निर्माण के कारण पानी के प्रवाह को कई जगह से अवरुद्ध किया गया है.

मंदिरी नाला पर ट्विन बैरल बॉक्स ड्रेन निर्माण: ऐसे में मानसून के समय पानी के प्रवाह की वजह से शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो इसको लेकर के विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन को यह निर्देशित किया गया है कि मानसून के समय नाला निर्माण कार्य पूरी तरह बंद कर दिया जाए. और जहां भी पानी को अवरुद्ध किया गया है, उसे खोल दिया जाए. ताकि पानी का निकास सुचारु रुप से हो सके और जलजमाव की स्थिति उत्पन्न ना हो.

स्मार्ट सिटी मिशन: स्मार्ट सिटी मिशन की पीआरओ हर्षिता ने बताया कि मंदिरी नाले पर ट्विन बैरल बॉक्स ड्रेन के निर्माण के साथ उस पर दो लाइन के सड़क बनाने का काम तीव्र गति से चल रहा है और अभी तक डेढ़ मीटर बॉक्स निर्माण कर लिया गया है. इसके साथ ही मई माह के अंत तक 92 मीटर तक का ट्विन बैरल ड्रेन निर्माण का कार्य पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि बॉक्स ड्रेन के निर्माण के कारण नाले के पानी को अवरुद्ध कर के 6 पाइप के माध्यम से पानी को आगे निकाला जा रहा है.

'मानसून का समय भी शुरू होने जा रहा है. ऐसे में विभाग की तरफ से निर्देशित किया गया है कि मानसून के समय नाले पर निर्माण कार्य पूरी तरह रोक दिया जाए और जहां से भी पानी को अवरुद्ध किया गया है. उसे खोल दिया जाए ताकि जब बरसात का पानी हो तो वह बिना किसी अवरोध के शहर से बाहर निकल सके. मानसून के बाद फिर से नाले का निर्माण तीव्र गति से शुरू कर दिया जाएगा और अगले मानसून से पहले यह पूरा कर लिया जाएगा.' - हर्षिता, पीआरओ, स्मार्ट सिटी मिशन

बरसात में जाम से निजात दिलाने की कोशिश: उन्होंने बताया कि मंदिरी नाले पर पूरा सड़क 1.29 किलोमीटर लंबा है. जिसे दो लेन में बनाया जाएगा और जहां एरिया अधिक होगा वहां वेंडिंग जोन भी तैयार किया जाएगा. इसके अलावा सड़क किनारे जहां भी जगह रहेगा, वहां पेड़-पौधे भी लगाए जाएंगे. इस सड़क के निर्माण से बेली रोड से अशोक राजपथ की कनेक्टिविटी के लिए एक और रोड मिल जाएगा.

मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण: स्मार्ट सिटी मिशन की पीआरओ हर्षिता ने बताया कि इसके अलावा शहर के और तीन प्रमुख नालों पर सड़क के निर्माण की तैयारी की जा रही है. बाकरगंज नाला आनंदपुरी नाला और सरपेंटाइन नाला को ढक कर उस पर सड़क बनाने के लिए नगर विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है. इन नालों पर सड़क बनने से लोगों को जहां जाम से मुक्ति मिलेगी. वहीं, कई जगहों पर जाने के लिए दूरी भी कम होगी और लोगों का समय भी बचेगा.

सड़क निर्माण से जाम से मिलेगी निजात: उन्होंने बताया कि इन नालों पर चौड़ी सड़क के निर्माण के साथ-साथ ग्रीनरी और लाइटिंग को ले करके पूरी योजना है और सरकार की मुहर लगते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ से जो यह प्रस्ताव भेजा गया है. उसे सरकार से मंजूरी मिलते ही सड़क निर्माण के लिए बुडको को हैंड ओवर कर दिया जाएगा और बुडको एजेंसी चयन कर नालों पर सड़क निर्माण का काम कराएगा.

काली मंदिर तक सड़क निर्माण: राजधानी पटना में स्मार्ट सिटी मिशन (Smart City Mission in Patna) के तहत सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ने 4 दिसंबर 2021 को कई योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया था. जिसके तहत मंदिरी नाला पर सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. मंदिरी नाले को पाटकर सड़क निर्माण कराया जा रहा है. लगभग 69 करोड़ रुपये की लागत से 1289 मीटर लंबी और 9 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होना है. सड़क के दोनों छोर पर वेंडिंग जोन भी बनेगा. जहां पर फुटपाथ दुकानदारों को रोजगार के लिए जगह दी जाएगी.

