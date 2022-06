पटना(मसौढ़ी): पटना-गया NH-83 (Patna-Gaya NH-83) पर मसौढ़ी में कई जगह सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे हैं जो इन दिनों जानलेवा साबित हो रहे हैं. आए दिन गड्ढे में वाहन दुर्घटना का शिकार (Accident on NH 83 in Masaudhi) हो जा रहे हैं. इससे लोगों की जान भी जा रही है और वे घायल भी हो रहे हैं. गड्ढों में भरा हुआ पानी लोगों के लिए और भी मुसीबत बन गया है. आजिज होकर स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतर कर मरम्मत की मांग को लेकर घंटों जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. आक्रोशित लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर यातायात को बाधित (Road blocked in Masaudhi demanding repair of NH 83)कर दिया है. गर्मी के कारण जाम में फंसे लोग परेशान रहे.

रोज चोटिल होते हैं लोग: पटना-गया NH83 पर मसौढ़ी से होकर गुजरने वाले रोड पर कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं. जिम्मेदार तन्त्र की लगातार अनदेखी से अब ये सड़कें खतरनाक हो चुकी हैं. कोई ऐसा दिन नहीं जब लोग गिरकर यहां चोटिल नहीं होते हैं. लगातार गाड़ियां गड्ढों में फंसकर दुर्घटनाग्रस्त हो रही है, कई बार शिकायत करने के बावजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया.

फूटा लोगों का गुस्सा: मांग की अनदेखी से नाराज लोगों ने बुधवार को सड़क पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए (protest against administration Masaudhi) जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. जल्द गड्ढों की मरम्मत करने की मांग की और जिला प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द ही ये काम नहीं हुआ तो और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा. पानी भरा रहने से गढ्ढे का पता नहीं चलता. सड़क का बुरा हाल ऐसा कि गड्ढों की गहराई नहीं पता चल रही है और लोग इसे दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं. लोगों का कहना है कि वोट मांगने के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन इसके बाद कोई जनप्रतिनिधि देखने तक नहीं आते.

लोगों ने की नारेबाजी: सड़क मरम्मत की मांग को लेकर सैकड़ों लोग उतर कर विरोध प्रदर्शन करते हुए यातायात को बाधित कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क मरम्मती की मांग की. दरअसल, पटना गया एनएच 83 पर मसौढ़ी में कई जगहों पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और गड्ढे में पानी भर ने से गड्ढों की गहराई नहीं पता चल रही है.

