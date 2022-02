पटनाः राजधानी पटना सटे बिहटा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत (One Killed In Road Accident at Patna ) हो गई. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. मामला बिहटा-मनेर NH 30 पर आनंदपुर गांव के पास का है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया.

हादसे के शिकार युवक की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के माधवपुर गांव निवासी प्रभुनाथ के 42 वर्षीय पुत्र मंटू कुमार के रूप में की गई है. मंटू कुमार कई सालों से बिहटा स्थित सरिया फैक्ट्री में काम करता था.

पुलिस के अनुसार, मंगलवार की देर रात मंटू कुमार काम कर अपने बाइक से माधोपुर स्थित घर लौट रहा था. इसी दौरान आनंदपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे.

मंटू कुमार के भाई प्रेमजीत कुमार ने बताया कि वह 30 सालों से जेएमडी कंपनी में काम करते थे और प्रतिदिन देर रात तक अपने बाइक से घर लौटता था. मंगलवार की देर रात घर पर सूचना मिली कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद हम सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा की मौके पर मंटू मृत पड़ा हुआ था.

वहीं, इस संबंध में बिहटा थानाअध्यक्ष ऋतुराज सिंह ने बताया कि मंगलवार की देर रात सूचना मिली कि आनंदपुर गांव के पास बाइक सवार युवक को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और युवक की मौत हो चुकी है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाना ले आई. परिजनों के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया है. परिवार की तरफ से लिखित आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

