पटना सिटी: राजधानी पटना में सड़क हादसे में एक महिला की मौत (Woman Died in a Road Accident at Patna) हो गई. दीदारगंज थाना क्षेत्र के कुमार पेट्रोल पंप के पास तीव्र गति से आ रही बालू से लदा हाइवा गाड़ी अनियंत्रित होकर बाइक में जबरदस्त टक्कर मार दी. सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मां की मौत घटनास्थल पर ही हो गई और बेटा की स्तिथि चिंताजनक बताई जा रही है. मृत महिला की पहचान मालसलामी थाना क्षेत्र के रिकाबगंज निवासी 45 वर्षीय बबिता देवी के रूप में हुई है. वो अपने बेटे के साथ गाड़ी से पूजा करने विष्णु मंदिर जा रही थी.

मिली जानकारी के अनुसार बबिता की मौत घटनास्थल पर हो गई और पुत्र संजय गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना को सुन स्थानीय लोग उग्र होकर सड़क को जाम कर दिया. गाड़ी में तोड़फोड़ कर हंगामा करने लगे और बालू से लदे वाहन पर रोक लगाने की मांग करने लगे. हंगामा की खबर सुनते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई. पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाकर-बुझाकर सड़क से जाम हटवाया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गौरतलब है कि पटना में सड़क दुर्घटना थमने का नाम नहीं ले रही है. कुछ दिन पहले पटना सटे बिहटा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत (One Killed In Road Accident at Patna ) हो गई. हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया. मामला बिहटा-मनेर NH 30 पर आनंदपुर गांव के पास का है. घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया.

