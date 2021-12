पटना: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Leader of Opposition Tejashwi Yadav) आज अपनी दुल्हनियां के साथ पटना पहुंच रहे हैं. पटना एयरपोर्ट से तेजस्वी यादव अपनी दुल्हन के साथ राबड़ी आवास (Tejashwi and Rachel at Rabri residence) पहुंचेंगे. राबड़ी देवी के आवास से पटना एयरपोर्ट पर गाड़ी सजा कर भेजा गया है.

ये भी पढ़ें: तेजस्वी यादव पत्नी रेचल के साथ कुछ देर में पहुंचेंगे पटना, राबड़ी आवास में जोरदार तैयारी

इसी गाड़ी से तेजस्वी यादव अपनी दुल्हनिया को लेकर राबड़ी आवास आयेंगे. यह वही कार है जिससे तेजस्वी यादव आमतौर पर यात्रा करते हैं. आज उसी कार को विशेष रूप से सजाया गया है. आज तेजस्वी यादव इस गाड़ी पर पहली बार अपनी दुल्हनिया को बैठा कर अपने आवास जाएंगे.

पटना एयरपोर्ट पर इस गाड़ी के चारों तरफ राजद समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. राजद कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. कार्यकर्ता नाच-गाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं. फूल-माला की भरपूर व्यवस्था की गयी है.

तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दो दिन पहले ही पटना पहुंच चुकी हैं और घर की साफ-सफाई और सजावट में लगी हैं, क्योंकि छोटी बहू पहली बार घर आ रही हैं. हालांकि पहले चर्चा थी कि खरमास के बाद ही दोनों बिहार आएंगे, लेकिन अब खरमास से एक दिन पहले वे लोग घर लौट गए हैं. फिलहाल लालू यादव दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है.

आपको बता दें कि भीड़-भाड़ से दूर दिल्ली के एक फार्म हाउस में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने करीबी रिश्तेदारों और अखिलेश यादव और डिंपल यादव की मौजूदगी में अपनी खास दोस्त रिचेल के साथ 9 दिसंबर को शादी की है. हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने अपने क्रिश्चियन दोस्त से शादी रचाई है. शादी के बाद ये चर्चा जोरों पर थी कि वे पटना कब आएंगे, क्योंकि पटना में उन्होंने ना तो किसी को जानकारी दी थी और ना ही यहां से किसी को बुलाया था.

ये भी पढ़ें: तेजस्वी-रेचल के स्वागत को लेकर पटना एयरपोर्ट पर उमड़ी RJD समर्थकों की भीड़, दुल्हनिया का करेंगे Grand Welcome

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP