पटना: शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी (CBI Raid On Rabri Devi House) हुई. छापेमारी खत्म होने के बाद राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास से बाहर निकले दो सीबीआई अधिकारियों को आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सड़क पर (RJD supporters chased CBI officers on road in patna ) दौड़ाया. दोनों अधिकारी भागकर वाहन में सवार हुए. गुस्साये आरजेडी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गाड़ी पर लात-मुक्के मारे. वे 'सीबीआई हाय-हाय', 'सीबीआई चोर है' के लगाए नारे लगा रहे थे.

राबड़ी आवास (CBI Raid On Rabri Devi House) पर मौजूद राजद कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा ( RJD Protest Against CBI At Rabri Awas ) किया है. दरअसल शक्ति यादव ने सीबीआई पर राबड़ी देवी से दुर्व्यवहार (CBI accused of misbehaving with Rabri Devi) और गाली गलौज करने का आरोप लगाया. इसके बाद कार्यकर्ताओं का गुस्सा चरम पर पहुंच गया. राबड़ी देवी से दुर्व्यवहार मामले की जानकारी राजद कार्यकर्ताओं और नेताओं को जैसे ही मिली सभी सर्कुलर रोड के बाहर जमकर प्रदर्शन करने लगे.

बोले राजद नेता- 'सीबीआई ने राबड़ी देवी के साथ की गाली गलौज': 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर सुबह 6:30 बजे से ही सीबीआई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है. छापेमारी के दौरान मीडिया को इस छापेमारी की जानकारी देते हुए राजद नेता शक्ति यादव (RJD leader Shakti Yadav) ने बताया है कि 10 सर्कुलर रोड के अंदर छापेमारी कर रही सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ अभद्र व्यवहार कर रही है और उनके साथ गाली गलौज कर रही है. इसके बाद मौके पर मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 10 सर्कुलर रोड के बाहर सीबीआई के खिलाफ जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया है.

"कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं हालांकि हमने मना किया है. राबड़ी देवी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है. असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया है. यह सीबीआई के अधिकारियों को शोभा नहीं देता है. 12 घंटे से छापा मारा जा रहा था जब कुछ हाथ नहीं लगा है तो जानबूझकर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जा रही है कि राजद कटघरे में खड़ा हो. हम हर तरह से सहयोग कर रहे हैं. लेकिन सीबीआई का ये आचरण दुर्भाग्यपूर्ण है."- शक्ति यादव, राजद नेता

राबड़ी आवास के बाहर समर्थकों का हंगामा: हंगामा कर रहे समर्थकों ने सीबीआई के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने के लिए अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता काफी उग्र थे. कार्यकर्ताओं ने इस दौरान राबड़ी आवास के बाहर का मेन गेट तोड़ने का प्रयास भी किया. कार्यकर्ताओं ने जमकर दरवाजों पर ही लात घूंसे चलाए और सीबीआई हाय हाय के नारे भी लगाए गए.

लालू यादव के 17 ठिकानों पर CBI का छापा : बता दें कि लालू प्रसाद के पटना, दिल्ली और गोपालगंज समेत 17 परिसरों पर एक साथ छापेमारी की गई है. बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर भी सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है. राबड़ी देवी आवास में ही हैं. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि यह मामला लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने, जमीन और संपत्ति लेने के मामले (land for job scam case) से जुड़ा है. इसकी जांच के सिलसिले में छापेमारी की गई है.

जमीन के बदले नौकरी देने का मामला: दरअसल जमीन के बदले नौकरी देने का मामला साल 2017 में उठा था जिस वक्त राजद और जदयू की सरकार बिहार में बनी थी. बीजेपी प्रतिपक्ष की भूमिका में थी. उस समय पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मीडिया के माध्यम से कई ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे जिसमें नौकरी के बदले जमीन लेने का साक्ष्य मिला था. जिसके बाद कई दफे मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से इस पूरे प्रकरण पर सवाल भी पूछा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद आरजेडी और जेडीयू की सरकार गिर गई थी. आरजेडी नेताओं की मानें तो इन दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बढ़ रही नजदीकियों को देखते हुए एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा जानबूझकर सीबीआई के माध्यम से कार्रवाई करवाई जा रही है.

