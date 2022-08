पटना: आरजेडी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है. आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सभी दल समाप्त हो जायेंगे और केवल भाजपा ही रह जाएगी.' आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी को भारतीय संविधान में आस्था (RJD said BJP does not have faith on constitution) नहीं है और वह इसे बदलने के अभियान में लगी हुई है. उन्होंने बीजेपी नेताओं के ऐसे ऊल-जलूल बयानों की निंदा की.

आरजेडी प्रवक्ता ने जताई आपत्तिः चितरंजन गगन ने जेपी नड्डा के बयान पर भारी नाराजगी जताते हुए कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दिए गए बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी को भारतीय संविधान में आस्था नहीं है. आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ‌ने रविवार को अपनी पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी दल समाप्त हो जायेंगे और केवल भाजपा ही रह जाएगी. बीजेपी इसी अभियान में लगी हुई है.

लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्णः चितरंजन गगन ने यह भी कहा कि यह देश और लोकतंत्र के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण साबित होगा. राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी पहले से ही अगाह करते रहे हैं कि भाजपा देश के संविधान को समाप्त कर मनुस्मृति की व्यवस्था लागू करना चाह रही है, उसकी सच्चाई अब सामने आ गई है.

उन्होंने कहा कि आज जो दल एनडीए में शामिल हैं, उन्हें भी एकदलीय अधिनायकवाद पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. यदि बीजेपी अपने इस‌ मिशन में कामयाब होती है तो इसके लिए वे भी समान रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे और और भावी पीढ़ी इसके लिए उन्हें माफ नहीं करेगी.

