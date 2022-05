पटना: हाल ही में जेडीयू ने एक लेटर जारी कर यह मान लिया है कि पार्टी के अंदर कोई नंबर दो का नेता (Battle of number two in JDU) नहीं रहेगा. सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) ही सर्वमान्य नेता हैं. पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में अगर सीएम नीतीश कुमार के अलावा दूसरे नेता की फोटो पाई जाएगी तो सख्त कार्रवाई होगी. कहा जा रहा है कि जेडीयू के राष्टीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को बैनर व पोस्टर में जगह देने को लेकर आये दिन विवाद होता था. इस गुटबाजी को खत्म करने का रास्ता पार्टी ने निकाला है. अब इसे लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर हमला (RJD attacked JDU) किया है. साथ ही जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी (split in JDU) की है.

ये भी पढ़ें: तो क्या JDU ने मान लिया.. ललन और RCP कर रहे गुटबाजी? नीतीश ही सर्वमान्य नेता

जेडीयू में पार्टी में बड़ा मतभेद: राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जदयू को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि जेडीयू बहुत जल्द ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी. पहली बार कोई ऐसी पार्टी है जिसे सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा पोस्टर पर डालेंगे. आज तक कभी ऐसा सुने हैं कि पार्टी को पोस्टर को लेकर कोई गाइडलाइन जारी करनी पड़ी हो. इसका मतलब है कि पार्टी में बड़ा मतभेद है. अब जेडीयू के नेता भी इस मतभेद को पोस्टर के जरिये बताने लगे थे. यही कारण रहा कि जेडीयू को गाइडलाइन जारी करनी पड़ी.

दो खेमों में बंटे कार्यकर्ता: उन्होंने कहा कि जेडीयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या उनके सांसद सह केंद्रीय मंत्री, दोनों के बीच जो दरार दिख रही है, वो कार्यक्रम के आयोजन के दौरान भी दिखी. कार्यकर्ता भी दो खेमों में बंट गए हैं. यही कारण है कि ऐसे कई मौके दिखे जहां दोनों खेमों में असमानता दिखी और अब पार्टी भी इसको स्वीकार कर रही है.

मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता

'हमलोग शुरू से कह रहे हैं कि जेडीयू के साथ जो लोग जुड़े हैं, उनका अपना स्वार्थ है. अब स्वार्थ के चलते नेता अपना-अपना फायदा देख रहे हैं. जिन्हें फायदा नहीं होगा, वो पार्टी से अलग होंगे और बहुत जल्द जेडीयू टूट जाएगी.'- मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी प्रवक्ता.

ये भी पढ़ें: अब JDU के बैनर पोस्टर में केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की होगी फोटो- उमेश सिंह कुशवाहा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP