पटना: पटना: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर हमला बोला (RJD Attack JDU Over UP Elections) है. आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी (RJD Spokesperson Mrityunjay Tiwari) ने कहा कि बड़ी-बड़ी बातें करने वाले जेडीयू के नेताओं को अब बताना चाहिए कि आखिरकार बीजेपी ने क्यों नहीं उन्हें भाव दिया. उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो बीजेपी ने मुकेश सहनी से यूपी में किनारा किया और अब नीतीश कुमार को भी आश्वासन देने के बावजूद धोखा दे दिया.

ये भी पढ़ें: यूपी में योगी Vs नीतीश : जेडीयू-बीजेपी में नहीं बनी बात, अब योगी के खिलाफ प्रचार करेंगे CM नीतीश

आरजेडी नेता ने कहा कि वास्तव में यही बीजेपी का असली चाल-चरित्र और चेहरा है. अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के सभी विधायकों को बीजेपी में विलय कराया और रामविलास पासवान के निधन के 1 साल के अंदर ही एलजेपी को भी तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी ताकत और चरित्र का एहसास जेडीयू को करा दिया है. अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वह किस तरह यूपी में एक तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरी तरफ बीजेपी के साथ बिहार में सरकार भी चलाएंगे.

"यही बीजेपी का असली चाल-चरित्र और चेहरा है. अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के सभी विधायकों को बीजेपी में विलय कराया और रामविलास पासवान के निधन के 1 साल के अंदर ही एलजेपी को भी तोड़ दिया. नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि वह किस तरह यूपी में एक तरफ बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरी तरफ बिहार में सरकार भी चलाएंगे"- मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता, आरजेडी

ये भी पढ़ें: UP Election 2022 : JDU ने जारी की 26 सीटों की सूची, बाद में होगी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा

इससे पहले जेडीयू ने बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सूचित किया था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है. उनकी इस विषय पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत बीजेपी के अन्य नेताओं से बातचीत हुई थी. मगर शुक्रवार की शाम तक उनकी (बीजेपी) तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया.

ये भी पढ़ें: यूपी विधानसभा चुनाव 2022: RJD ने किया अखिलेश यादव की जीत का दावा, कहा- जनता बना चुकी है मन

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP